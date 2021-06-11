У трех знаков зодиака пройдет печаль после солнечного затмения 10 июня

Кольцо огненного солнечного затмения наступит 10 июня, и оно обязательно снимет много печали для всех знаков зодиака.
Джонни Кэш, должно быть, точно знал, как выглядит огненное кольцо, хотя он мог взять этот образ и нарисовать его как жаркую песню о любви, полную страха и сожаления, пишет yourtango.com.
«Я упал в горящее огненное кольцо.
Я спустился вниз, вниз, вниз.
И пламя стало выше.
И оно горит, горит, горит
Кольцо огня… кольцо огня…»
По правде говоря, существует огненное кольцо, и это то, что многие из нас действительно смогут увидеть в небе, когда мы переживаем новолуние солнечное затмение, которое произошло 10 июня.
Новолуние будет проходить между Землей и Солнцем, и визуальный эффект будет похож на большой черный шар, заключенный в огненное кольцо.
В отличие от дурного предчувствия Джонни и несколько устрашающего огненного кольца, Солнечное затмение не приносит ужаса, не предупреждает о бедствиях и не приводит к катастрофам.
Фактически, Солнечное затмение является главным представителем потенциала, концовок, которые приносят новые начала, а также личного и позитивного откровения.
Нет никаких сомнений в том, что все мы будем в некоторой степени воодушевлены восстанавливающими качествами, вызванными июньским новолунием солнечного затмения, однако есть 3 знака зодиака, которым удастся по-настоящему изменить темп.
Депрессия пройдет, беспокойство доживет до последних дней, и в воздухе витает настоящее чувство надежды.
3 знака зодиака, печаль которых заканчивается после солнечного затмения 10 июня после Огненного кольца:
Рак (21 июня - 22 июля)Что действительно важно в этом солнечном затмении, так это то, что оно вытащит вас из любого фанка, в котором вы можете находиться, и сразу перейдет в новое и многообещающее отношение.
Вы, Рак, управляете Луной, и все лунное имеет тенденцию влиять на вас эмоционально.
Что делает Луна в четверг, так это то, что она прыгает прямо перед Солнцем, где она привлечет внимание всего мира.
Луна, которую обычно не видят во время прохождения Новолуния, будет видна в небе как черная сфера; символически это как если бы все ваши скрытые желания и тайные мысли были вынесены на первый план и были готовы к тому, чтобы с ними можно было разобраться.
То, что, как вы думали, вы отбросили, вернется для оценки. То, чего вы больше не хотите в своей жизни, будет отображаться в вашем сознании, давая вам лучшую возможность увидеть это таким, какое оно есть, и взять с собой - или оставить это позади.
Это очень важное астрологическое событие для вас. Приготовьтесь избавиться от тупого, тянущего чувства депрессии; вы вот-вот проснетесь очень внезапно - и это новое состояние бодрствования? Все дело в чистоте, прогрессе, личном счастье и восстановлении себя.
Дева (23 августа - 22 сентября)Это солнечное затмение в новолуние - так сказать, одна из ваших духовных вех. Скорее всего, вы только что завершили что-то важное в своей жизни.
Вы видели приближение конца, и он напугал вас, заставил вас почувствовать себя достаточно беспокойным, чтобы предаться «страху перед неизвестным», что случается со всеми нами, когда мы, естественно, предполагаем, что неизвестное может быть только плохим местом.
Хотя иногда может казаться, что все происходит слишком быстро или без предупреждения, правда в том, что вы работали до этого момента, и да, настоящие, серьезные изменения были и неизбежны. Вы знали это, так что это не должно быть сюрпризом - все до этого момента.
Приготовьтесь, Дева, это затмение откроет вам глаза, и большой сюрприз состоит в том, что великое неизвестное на самом деле является местом с большим потенциалом, безопасностью и хорошими чувствами .
Эй, посмотри на это - в конце концов, это не так уж и плохо, это как глоток свежего прохладного воздуха; бодрящий и энергичный.
Наконец, вы можете избавиться от своего старого «я» и начать процесс своего переосмысления.
Дева, тебе пора принять вызов.
Это возможность, и вам выпадет вопрос, бесстрашно ли вы воспользуетесь ею или упустите ее.
Рыбы (19 февраля - 10 марта)
Из всех присутствующих именно вы, Рыбы, ощутите глубокий заряд позитива, который обещает доставить солнечное затмение в новолуние в четверг, 10 июня.
Жизнь не всегда кажется вам легкой, и бывают моменты, когда вы чувствуете себя таким одиноким и, возможно, даже «слишком» другим.
Нам всем нравится быть разными, но недавнее прошлое заставляло задуматься, способны ли вы вообще осознать эту разницу.
Вы позволили неуверенности в себе играть слишком большую роль в том, как вы себя видите, и уже давно говорите: «Что-то должно измениться».
Eclipse будет действовать как точка в конце вашего предложения. Это означает, что следующее, что вы «напишете», будет совершенно новым.
Что-то в вашей жизни требует действий сейчас, и во время этого космического транзита вы испытаете очень немедленный и очевидный «сдвиг».
Затмение известно этим, и вы особенно чувствительны к астрологическим сдвигам, настолько, что можете даже почувствовать себя легче, как будто бремя наконец рассеялось, оставляя вас свободными - наконец свободными - брать на себя ответственность за свою уникальность и личные качества.
Это ваш момент, Рыбы. Это ваша возможность. Возьми это.