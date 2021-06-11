Погода на 11 июня в Бердске: грозят ли заморозки нам сегодня и почему нельзя засыпать днем в этот день

11 июня в Бердске будет прохладным, пасмурным и с ночными заморозками. С утра день будет солнечным и довольно холодным с температурой не выше 8 градусов тепла, к обеду набегут тучи и на весь день установится пасмурная погода с дневными отметками +14, +16 градусов тепла. Кроме того, ожидается северо-восточный ветер с порывами до 4,5 метров в секунду.
11 июня 2021 будет отмечаться день Феодосии Колосяницы
В православной церкви ее почитают как преподобную Феодосию Константинопольскую. Которая была подвержена вместе с другими христианами, отстаивающими веру, гонениям со стороны людей. Во время правления императора Льва третьего, происходило уничтожение икон, Феодосия и другие монахини защищали святые реликвии, узнав об этом, император приказал всех убить, а Феодосию посадить в тюрьму.
Неделю ее жестоко пытали, после чего повели по улицам города, где на мученицу напал прохожий с рогом в руке и ударил в горло, после чего она скончалась.
Приметы
Сон с 10 на 11 июня вещий и должен исполниться в самое ближайшее время. Особенно велика вероятность для тех, кто родился в этот день. Сновидение, увиденное днем, не принесет ничего хорошего – будете плакать и переживать.
Сегодня не нужно лениться – лучше заранее решите все насущные дела, выполните работу добросовестно.
Если отправляетесь в дорогу, то не стоит полагаться на случай. Нужно контролировать ситуацию.