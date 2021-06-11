Открытки с Выпускным для 11-классников в 2021 году и поздравления в стихах
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Открытки с Выпускным для 11-классников в 2021 году и поздравления в стихах

5:05:066/11/2021Фото: bonnycards
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Совсем скоро взрослые дети перешагнут порог школы навсегда. Впереди - студенчество и взрослая жизнь. С праздником!

Выпускникам

Перевернулась нынче школьная страница
В большой тетради жизни навсегда.
Пусть впереди у вас лишь лучшее случится,
Пусть греют душу школьные года.

Пусть институты, академии и вузы
Для вас откроют новых знаний целый мир.
Оставьте в прошлом неуверенности грузы,
Пусть на рывок к успеху вам хватает сил!

ВыпускникамВот и школа позади,
Лучшее все впереди.
Пусть у каждого, ребята,
Все исполнятся мечты!

Жить по совести всегда,
Помнить школьные года,
Не грустить и не сдаваться
В этой жизни никогда!

***

Дорогие ребята, вот и настал тот самый волнующий момент в вашей жизни. Пришла пора прощаться со школой, настало время стать взрослее. Сегодня вы — выпускники, и перед вами целый мир возможностей, стремлений. Пусть вам удастся сделать правильный выбор − правильный не для кого-то, а для самих себя. Желаем вам, ребята, быть смелыми и решительными, желаем твёрдо верить в свою мечту и бороться за неё до победного конца! Удачи вам во всех начинаниях, поддержки любимых людей и достижения всякой поставленной цели! Будьте гордостью семьи, школы, города! Желаем успехов.





ВыпускникамКак быстро время пролетело,
Затихла школьная пора,
Вы повзрослеть скорей хотели,
Сбылось — уж вы не детвора.

Как быстро отзвенел последний,
С прощальным трепетом, звонок.
Вас ждут мечты и ждут победы,
И новый жизненный виток.

Источник: bonnycards.rupozdravok

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Прощай, школа!

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