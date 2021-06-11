Открытки с Выпускным для 11-классников в 2021 году и поздравления в стихах

Перевернулась нынче школьная страница
В большой тетради жизни навсегда.
Пусть впереди у вас лишь лучшее случится,
Пусть греют душу школьные года.
Пусть институты, академии и вузы
Для вас откроют новых знаний целый мир.
Оставьте в прошлом неуверенности грузы,
Пусть на рывок к успеху вам хватает сил!
ВыпускникамВот и школа позади,
Лучшее все впереди.
Пусть у каждого, ребята,
Все исполнятся мечты!
Жить по совести всегда,
Помнить школьные года,
Не грустить и не сдаваться
В этой жизни никогда!
***
Дорогие ребята, вот и настал тот самый волнующий момент в вашей жизни. Пришла пора прощаться со школой, настало время стать взрослее. Сегодня вы — выпускники, и перед вами целый мир возможностей, стремлений. Пусть вам удастся сделать правильный выбор − правильный не для кого-то, а для самих себя. Желаем вам, ребята, быть смелыми и решительными, желаем твёрдо верить в свою мечту и бороться за неё до победного конца! Удачи вам во всех начинаниях, поддержки любимых людей и достижения всякой поставленной цели! Будьте гордостью семьи, школы, города! Желаем успехов.
ВыпускникамКак быстро время пролетело,
Затихла школьная пора,
Вы повзрослеть скорей хотели,
Сбылось — уж вы не детвора.
Как быстро отзвенел последний,
С прощальным трепетом, звонок.
Вас ждут мечты и ждут победы,
И новый жизненный виток.
Источник: bonnycards.rupozdravok