Цены на стройматериалы взлетели в Бердске в июне 2021: Почему это произошло и есть дефицит, рассказываем

В редакцию «Курьер. Среда. Бердск» 10 июня обратилась читательница: она рассказала о том, как быстро поднимаются цены в строймагазинах Бердска - причем во всех.
- Мой муж покупал листы ДСП, железные листы, еще много что для ремонта. Цены очень быстро меняются. Приходишь на следующий день - они уже другие. Мы покупали ДСП за 1000 рублей за лист, дня через три пришли еще раз - увидели его за 1500. А когда приехали в третий раз - за 2100! Вот так чуть меньше недели прошло, а цена на целую тысячу выросла. Многих товаров нет, быстро раскупают, хотя цены только выше становятся, - рассказывает бердчанка.
Редакция «Курьер. Среда. Бердск» решила проверить, правда ли, что цены на строительные материалы растут, поэтому как клиент обратилась в некоторые магазины города, спрашивая изменения цену и ее изменение на лист ДСП.
- Давным-давно у нас уже нет ДСП, раскупили, - заявили в магазине ХозМаг.
- Да, цены растут, но осталось много, дефицита нет, 128 штук листов ДСП еще есть, - уточнила сотрудница ТЦ «Бастион».
- Да, растут, на все растут, - говорит о ценах сотрудница магазина отделочных материалов «Спектр». - Закупочная растет сейчас цена, соответственно, и розничная вырастает.
Отдел экономики Бердска уже занимается анализом цен на стройматериалы, чтобы узнать, почему произошло такое резкое повышение цен.
- Сейчас мы делаем аналитику цен по всем нашим строительным магазинам, отдел экономики уже занимается этим. На следующей неделе можно будет более предметно говорить, почему цены повысились, - прокомментировала вице-мэр по экономике Жанна Шурова 11 июня для редакции «Курьер. Среда. Бердск».