Какой сегодня церковный праздник 11 июня 2021 и что нельзя делать по народным приметам?
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Какой сегодня церковный праздник 11 июня 2021 и что нельзя делать по народным приметам?

8:20:186/11/2021Фото: pixnio
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Если в тихую погоду солнце сильно печет – к грозе или граду, в облачный день печет временами или после дождя – к вечеру будет дождь.

собор
Сегодня пост - можно рыбу

Православные праздники 11 июня

Преподобномученицы Феодосии девы
Блаженного Иоанна, Христа ради юродивого, Устюжского
Святителя Луки (Войно-Ясенецкого), архиепископа Симферопольского и Крымского

Народные праздники


Феодосия Колосяница

В эту дату чтут память преподобной мученицы Феодосии Константинопольской, девы.

Вторую часть названия праздник получил от того, что в эту пору начинает колоситься рожь.

В этот день принято подкармливать животных лепешками с начинкой и баранками. Считает, что этот обряд помогает повысить плодовитость скота.

В этот день нельзя прыгать и скакать. По поверьям, это потревожит землю и случится беда.

Дождливый день предвещает хороший урожай ржи.

Приметы


  • Туман стелется утром по воде – к хорошей погоде.
  • После дождя дует ветер или солнце ярко светит и печет до вечера – к затяжному ненастью.
  • Если в тихую погоду солнце сильно печет – к грозе или граду, в облачный день печет временами или после дождя – к вечеру будет дождь.
  • Иголки чертополоха (репейника) не колются – к дождю.
  • Колосится рожь – к урожаю грибов.

Источник: my-calend

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