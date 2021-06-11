Какой сегодня церковный праздник 11 июня 2021 и что нельзя делать по народным приметам?

Православные праздники 11 июняПреподобномученицы Феодосии девы
Блаженного Иоанна, Христа ради юродивого, Устюжского
Святителя Луки (Войно-Ясенецкого), архиепископа Симферопольского и Крымского
Народные праздники
Феодосия Колосяница
В эту дату чтут память преподобной мученицы Феодосии Константинопольской, девы.
Вторую часть названия праздник получил от того, что в эту пору начинает колоситься рожь.
В этот день принято подкармливать животных лепешками с начинкой и баранками. Считает, что этот обряд помогает повысить плодовитость скота.
В этот день нельзя прыгать и скакать. По поверьям, это потревожит землю и случится беда.
Дождливый день предвещает хороший урожай ржи.
Приметы
- Туман стелется утром по воде – к хорошей погоде.
- После дождя дует ветер или солнце ярко светит и печет до вечера – к затяжному ненастью.
- Если в тихую погоду солнце сильно печет – к грозе или граду, в облачный день печет временами или после дождя – к вечеру будет дождь.
- Иголки чертополоха (репейника) не колются – к дождю.
- Колосится рожь – к урожаю грибов.
Источник: my-calend