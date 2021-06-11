Евро-2020 стартует 11 июня с матча Турция - Италия

Сегодня, 11 июня, стартует Чемпионат Европы по футболу. Он должен был состояться еще в прошлом году, но из-за пандемии коронавируса сроки перенесли. И это уникальный случай – за всю 60-летнюю историю чемпионата его никогда не переносили. Кстати, из-за юбилея чемпионат решили провести в необычном формате – организаторами выступили больше десятка стран, хотя раньше к этому привлекали не больше двух государств.
Отметим, что первый матч Евро-2020 будет сыгран в Риме – на поле встретятся команды Турции и Италии. Произойдет это уже сегодня, 11 июня в 22 часа по московскому времени. А завтра, 12 июня, сыграют сборная Уэльса и сборная Швейцарии.
Во второй раз в истории в чемпионате примут участие 24 команды – до 2016 года в нем играли 16 сборных. . В плей-офф выйдут сборные, занявшие в группах первое и второе места, а также четыре лучшие команды из числа тех, что станут третьими. Плей-офф начнется 26 июня с 1/8 финала. Сборная России пробилась в финальную стадию чемпионата Европы в пятый раз подряд.
Всего, нашу сборную ждут три матча группового этапа, причем два их них пройдут в Питере. Сборная России встретится с командой Бельгии и командой Финляндии. А третий соперник – команда Дании. С не они встретятся в Копенгагене. Наши болельщики туда попасть не смогут из-за антиковидных ограничений. Кстати, из-за пандемии стадионы не будут заполнять на 100%, а ограничатся только половиной.