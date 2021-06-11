Управление образования требует от директоров обязательной вакцинации сотрудников школ Бердска: Письмо по школам разослал Михаил Каркавин
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Управление образования требует от директоров обязательной вакцинации сотрудников школ Бердска: Письмо по школам разослал Михаил Каркавин

11:23:296/11/2021,Алина БуроваФото: Читателей "Курьер. Среда. Бердск"
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Как указано в заявлении, на текущий момент темпы прохождения вакцинации населением города остаются низкими. С чем связано решение об обязательной вакцинации - пока неизвестно.

Всех педагогов просят поставить прививку против коронавируса

Сотрудников образовательных организаций Бердска оповестили об обязательном вакцинировании от коронавируса. Об этом "Курьер. Среда. Бердск" стало известно сегодня, 11 июня.

В распоряжении редакции оказался документ в котором за подписью и. о. начальника управления образования Бердска Михаила Каркавина указаны прививочные кабинеты и наличие вакцин в городе. Также в объявлении написано, что ускорение темпов вакцинации, позволит создать устойчивый коллективный иммунитет к СOVID-19, что снизит риск возникновения и распространения заболеваемости населения в сложившихся условиях эпидемиологического неблагополучия на территории Новосибирской области.

Отметим, как указано в заявлении, на текущий момент темпы прохождения вакцинации населением Бердска остаются низкими.

К слову, в образовательных организациях города на 11 июня, 1 заболевший обучающийся, 3 воспитанника детского сада и 1 сотрудник.

Пока администрация Бердска не комментирует имеющуюся информацию.

Комментарий начальника управления образования Бердска Михаила Каркавина о якобы обязательной вакцинации педагогов - читайте в ближайшее время.

Лист о вакцинации педагогов предоставили в редакцию

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Разве можно приступать к обязательному вакцинированию?

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