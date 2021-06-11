Депутат Андрей Ковальский поддержал инициативу молодежи, помог в организации субботника и сам принял участие

Берег Бердского залива в районе ул. Попова стал чистым. Порядок на побережье 9 июня навели волонтеры, которых организовал депутат горсовета Бердска по округу №4 Андрей Ковальский. По его словам, инициаторами уборки перед началом пляжного сезона стали молодые бердчане, живущие неподалеку, в частности Иван Криницын.
- Мне очень понравилась эта идея. Мы съездили на берег оценить обстановку. И увидели печальную картину — побережье в ужасном состоянии. Хотя на пляже уже много отдыхающих — и дети, и пожилые люди. Очевидно, что ситуация небезопасна от количества мусора. Я с удовольствием откликнулся на предложение. Мы обговорили, какая от меня нужна помощь и назначили время субботника под названием «Чистый берег», - рассказал Андрей Геннадьевич.
- Мне очень понравилась эта идея. Мы съездили на берег оценить обстановку. И увидели печальную картину — побережье в ужасном состоянии. Хотя на пляже уже много отдыхающих — и дети, и пожилые люди. Очевидно, что ситуация небезопасна от количества мусора. Я с удовольствием откликнулся на предложение. Мы обговорили, какая от меня нужна помощь и назначили время субботника под названием «Чистый берег», - рассказал Андрей Геннадьевич.
На инициативу убрать мусор на берегу активно откликнулись жители ближайших домов, спортсмены, руководитель бердского отдела физкультуры и спорта Светлана Ашихмина лично приняла участие в субботнике. От депутат требовалось обеспечить волонтеров перчатками, мешками для сбора мусора и инвентарем. А также договориться с управлением природными ресурсами о вывозе с берега собранных отходов.
- Было приятно, когда две женщины в возрасте, пришедшие загорать, увидев этот бегающий по берегу муравейник, предложили свою помощь. Говорят: «Какие вы молодцы! А можно мы к вам присоединимся?». Конечно, можно. Мы всем рады. Тут же выдали им перчатки и пакеты, - отметил Ковальский.
Он считает, что таким же образом необходимо навести порядок на всем протяжении большого бердского побережья. Андрей Ковальский готов всячески помогать в реализации любой полезной инициативы.
- Было приятно, когда две женщины в возрасте, пришедшие загорать, увидев этот бегающий по берегу муравейник, предложили свою помощь. Говорят: «Какие вы молодцы! А можно мы к вам присоединимся?». Конечно, можно. Мы всем рады. Тут же выдали им перчатки и пакеты, - отметил Ковальский.
Он считает, что таким же образом необходимо навести порядок на всем протяжении большого бердского побережья. Андрей Ковальский готов всячески помогать в реализации любой полезной инициативы.
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- Мои двери открыты для предложений и идей. Будем обговаривать и воплощать их в жизнь на благо всего Бердска, всех его жителей. И эту инициативу, которую выдвинула молодежь, было неправильно не поддержать. И неважно, что это не мой округ (там всего два дома «моих»). Если люди обращаются ко мне с хорошей идеей, я всегда готов поддержать. И всегда рад по мере возможности принять личное участие.
Бердчане всегда трепетно относились и относятся к уникальной природе своего города. Для них сохранение окружающий среду — не пустой звук, а искреннее желание сделать чистыми бердские леса, водоемы и землю. Ежегодно в городе проводятся «чистые» акции - приходится всем миром убирать мусор за теми, кто привык оставлять его в местах отдыха.