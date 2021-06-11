В Израиле запретили продажу натурального меха для шитья шубок

Министр окружающей среды Израиля Гила Гамлиэль подписала новый документ, который запрещает продажу меха животных для пошива одежды на территории Израиля. Единственное, где можно использовать мех – это научные и религиозные цели.
Сами же жители страны называют эту меру символической, так как в стране основные покупатели животного меха – ортодоксальные евреи.
- Меховая индустрия является причиной гибели сотен миллионов животных во всем мире и приносит неописуемую жестокость и страдания, — заявила министр.
Отметим, что Израиль стал первым государством в мире, которое запретило продажу меха для производства одежды.
Примечательно, что разрешение на ввоз и вывоз меха в стране выдает Управление природы и парков. Новая поправка будет ограничивать ведомство, но лишь чисто символически. Оно все также будут выдавать разрешение на использование меха, но уже в религиозных, научных или образовательных целей.