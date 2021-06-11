В Израиле запретили продажу натурального меха для шитья шубок
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В Израиле запретили продажу натурального меха для шитья шубок

10:06:176/11/2021Фото: pixabay
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Эта страна стала первым в мире государством с таким запретом.

Использовать мех для пошива одежды в Израиле теперь запрещено

Министр окружающей среды Израиля Гила Гамлиэль подписала новый документ, который запрещает продажу меха животных для пошива одежды на территории Израиля. Единственное, где можно использовать мех – это научные и религиозные цели.
Сами же жители страны называют эту меру символической, так как в стране основные покупатели животного меха – ортодоксальные евреи.

- Меховая индустрия является причиной гибели сотен миллионов животных во всем мире и приносит неописуемую жестокость и страдания, — заявила министр.

Отметим, что Израиль стал первым государством в мире, которое запретило продажу меха для производства одежды.
Примечательно, что разрешение на ввоз и вывоз меха в стране выдает Управление природы и парков. Новая поправка будет ограничивать ведомство, но лишь чисто символически. Оно все также будут выдавать разрешение на использование меха, но уже в религиозных, научных или образовательных целей.

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