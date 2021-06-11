Можно ли работать в огороде 11 июня на Федосью Колосятницу и почему этот день хуже 100 понедельников

11 июня в народе отмечается день Федосьи Колосятницы, в честь почитаемой сегодня мученицы Феодосии, а Колосятницей день прозвали потому, что рожь начинает выбрасывать первый колос. По первым колоскам определяли, каким будет урожай.
С этого же дня начинали в некоторых регионах сеять гречиху. День не имел запреты на работы в огороде, но имел много других запретов Этот день старались прожить очень осторожно, поскольку он считался самым несчастливым днем в году. Часто говорили, что он хуже сотни понедельников - постоянно сегодня случались разные неприятности.
Но сегодня были и благоприятные дела. Хорошо было ходить на рыбалку - улов всегда был отличным. А женщины, пока мужчина добывал рыбу, уходили в лес собирать лекарственные травы. Сегодня они обладали увеличенной силой.
Если рожь заколосилась, молодежь собиралась у полей и проводила особый ритуал на хороший урождай. Парни и девушки вставали по парам, образуя коридор, по которому до поля ржи должна была дойти девочка, сорвать несколько колосков и отнести их в церковь.
Как избежать неприятностей?
Сегодня не отправлялись в далекие поездки. В пути могло случиться все самое нехорошее - авария, ограбление, поломка. А если человек и добирался в пункт назначения, то ему не удавалось достичь цели поездки - планы рушились и ничего не получалось.
Сегодня старались не тревожить землю неуважительными прыжками по ней и бегом. Ходили спокойно, а ребятишкам стелили доски на землю и делали качели - чтоб не скакали по земле.
Строго запрещалось сегодня играть свадьбу. Молодые будут жить плохо и вскоре разведутся.
Запрещалось сегодня сориться и испытывать негатив - можно было увеличить беды в сто раз.
Нельзя было собирать рассыпавшуюся соль просто так. По ней полагалось потоптаться ногами, а затем вымести за порог дома.
Охота сегодня была под строгим запретом.
Не оставляли сегодня маленьких детей без присмотра, иначе их украдут полудницы - духи поля. Нельзя было держать открытыми окна и двери, а мужчинам запрещалось сегодня говорить с посторонними женщинами. Их тоже могли околдовать полудницы.
Приметы 11 июня
Роса на черемухе - к ливню.
Чем ярче сегодня солнце, тем теплее сентябрь.
Тихая безветренная солнечная погода сегодня - к скорой перемене погоды.
Много пауков - к хорошей погоде.
Чертополох спрятал шипы - к дождю.