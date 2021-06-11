Можно ли работать в огороде 11 июня на Федосью Колосятницу и почему этот день хуже 100 понедельников
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Можно ли работать в огороде 11 июня на Федосью Колосятницу и почему этот день хуже 100 понедельников

11:05:596/11/2021Фото: pxhere
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Нельзя было собирать рассыпавшуюся соль просто так. По ней полагалось потоптаться ногами, а затем вымести за порог дома.

травы
Сегодня собирали лекарственные травы

11 июня в народе отмечается день Федосьи Колосятницы, в честь почитаемой сегодня мученицы Феодосии, а Колосятницей день прозвали потому, что рожь начинает выбрасывать первый колос. По первым колоскам определяли, каким будет урожай.

С этого же дня начинали в некоторых регионах сеять гречиху. День не имел запреты на работы в огороде, но имел много других запретов Этот день старались прожить очень осторожно, поскольку он считался самым несчастливым днем в году. Часто говорили, что он хуже сотни понедельников - постоянно сегодня случались разные неприятности.

Но сегодня были и благоприятные дела. Хорошо было ходить на рыбалку - улов всегда был отличным. А женщины, пока мужчина добывал рыбу, уходили в лес собирать лекарственные травы. Сегодня они обладали увеличенной силой.

Если рожь заколосилась, молодежь собиралась у полей и проводила особый ритуал на хороший урождай. Парни и девушки вставали по парам, образуя коридор, по которому до поля ржи должна была дойти девочка, сорвать несколько колосков и отнести их в церковь.

Как избежать неприятностей?

Сегодня не отправлялись в далекие поездки. В пути могло случиться все самое нехорошее -  авария, ограбление, поломка. А если человек и добирался в пункт назначения, то ему не удавалось достичь цели поездки - планы рушились и ничего не получалось.

Сегодня старались не тревожить землю неуважительными прыжками по ней и бегом. Ходили спокойно, а ребятишкам стелили доски на землю и делали качели - чтоб не скакали по земле.

Строго запрещалось сегодня играть свадьбу. Молодые будут жить плохо и вскоре разведутся.

Запрещалось сегодня сориться и испытывать негатив - можно было увеличить беды в сто раз.

Нельзя было собирать рассыпавшуюся соль просто так. По ней полагалось потоптаться ногами, а затем вымести за порог дома.

Охота сегодня была под строгим запретом.

Не оставляли сегодня маленьких детей без присмотра, иначе их украдут полудницы - духи поля. Нельзя было держать открытыми окна и двери, а мужчинам запрещалось сегодня говорить с посторонними женщинами. Их тоже могли околдовать полудницы.

Приметы 11 июня

Роса на черемухе - к ливню.

Чем ярче сегодня солнце, тем теплее сентябрь.

Тихая безветренная солнечная погода сегодня - к скорой перемене погоды.

Много пауков - к хорошей погоде.

Чертополох спрятал шипы - к дождю.

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