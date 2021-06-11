Ее так бомбило: Какое у вас отношение к свекровке или тёще?

Какое у вас отношение к свекровке или тёще? А их к вам?
Когда я узнала, что такое свекровь, я сделала вывод, что замуж выходить надо только за сироту. Свекровь у меня была одна, и она же последняя. Постоянно совала свой нос везде и всюду, поливала меня дерьмом, естественно, за глаза. В глаза она это делать боялась. Трусливая, пакостливая. Ее ОЧЕНЬ бомбило, что мне фиолетовы все ее пожелания и я не позволю командовать в моем доме. В итоге она добилась того, что потеряла сына, хоть и пыталась его со мной поссорить неоднократно, шантажируя наследством. Как-то так. А моя маман в отношения никогда не лезла. Во-первых, потому что ее личная жизнь била ключом, а во- вторых, понимала, что я в любом случае сделаю выбор не в ее пользу.