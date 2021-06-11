Ее так бомбило: Какое у вас отношение к свекровке или тёще?
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
11.06
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Ее так бомбило: Какое у вас отношение к свекровке или тёще?

10:20:006/11/2021
0

А моя маман в отношения никогда не лезла. Во-первых, потому что ее личная жизнь била ключом, а во- вторых, понимала, что я в любом случае сделаю выбор не в ее пользу.

Свекровь у меня была одна, и она же последняя

Какое у вас отношение к свекровке или тёще? А их к вам?

Когда я узнала, что такое свекровь, я сделала вывод, что замуж выходить надо только за сироту. Свекровь у меня была одна, и она же последняя. Постоянно совала свой нос везде и всюду, поливала меня дерьмом, естественно, за глаза. В глаза она это делать боялась. Трусливая, пакостливая. Ее ОЧЕНЬ бомбило, что мне фиолетовы все ее пожелания и я не позволю командовать в моем доме. В итоге она добилась того, что потеряла сына, хоть и пыталась его со мной поссорить неоднократно, шантажируя наследством. Как-то так. А моя маман в отношения никогда не лезла. Во-первых, потому что ее личная жизнь била ключом, а во- вторых, понимала, что я в любом случае сделаю выбор не в ее пользу.

Обнародованы показания «ценного свидетеля» о «Буке» по делу МН17
Долгожданное заявление Собянина о ситуации с COVID в Москве
В Британии рассказали о ярости в ЕС из-за Байдена
Талантливые, но с короткой судьбой: звезды, не дожившие до 40
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Что извлекли из тела пилота упавшего в Донбассе MH17
Вот за что Бородина не может простить Омарова
«Не жалею»: житель Адлера о расстреле приставов
Лавров открыл всем глаза на дело о крушении MH17
свекровьтеща
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

А у вас какие отношения с тещей или свекровью?

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    В Израиле запретили продажу натурального меха для шитья шубок
    10:06:17 6/11/2021
    В Израиле запретили продажу натурального меха для шитья шубок
    Трамп попросил нового президента США Байдена не засыпать на встрече с Путиным
    9:43:56 6/11/2021
    Трамп попросил нового президента США Байдена не засыпать на встрече с Путиным
    БердскКоронавирус в Бердске: Заражение подозревают у 245 горожан на 11 июня 2021
    9:42:23 6/11/2021
    Коронавирус в Бердске: Заражение подозревают у 245 горожан на 11 июня 2021
    Календарь дачника на 11 июня 2021 года: что благоприятно делать сегодня?
    9:20:35 6/11/2021
    Календарь дачника на 11 июня 2021 года: что благоприятно делать сегодня?
    БердскДепутат Андрей Ковальский поддержал инициативу молодежи, помог в организации субботника и сам принял участие
    9:02:34 6/11/2021
    Депутат Андрей Ковальский поддержал инициативу молодежи, помог в организации субботника и сам принял участие
    Евро-2020 стартует 11 июня с матча Турция - Италия
    8:56:50 6/11/2021
    Евро-2020 стартует 11 июня с матча Турция - Италия
    Какой сегодня церковный праздник 11 июня 2021 и что нельзя делать по народным приметам?
    8:20:18 6/11/2021
    Какой сегодня церковный праздник 11 июня 2021 и что нельзя делать по народным приметам?
    Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 11 июня 2021 в России и мире
    7:40:29 6/11/2021
    Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 11 июня 2021 в России и мире
    БердскПогода на 11 июня в Бердске: грозят ли заморозки нам сегодня и почему нельзя засыпать днем в этот день
    6:30:32 6/11/2021
    Погода на 11 июня в Бердске: грозят ли заморозки нам сегодня и почему нельзя засыпать днем в этот день
    БердскМагнитная буря 11 июня 2021: Как за пять дней до сильнейшего магнитного шторма изменить жизнь метеопатам
    5:45:28 6/11/2021
    Магнитная буря 11 июня 2021: Как за пять дней до сильнейшего магнитного шторма изменить жизнь метеопатам