Пенсия в июне 2021: Точные даты получения выплат через Почту России и Сбербанк в Бердске и Новосибирске

Пенсионный фонд России опубликовал новый график выплаты пенсии в июне. Изменения произошли из-за трех дней выходных, связанных с празднованием Дня России 12 июня.
Финансирование выплат получателей, выбравших в качестве доставщика кредитные учреждения, в июне будет производиться по следующему графику:
- 4 июня 2021 получат пенсию те, у кого дата доставки которых установлена на 5 – 12 числа;
- 11 июня 2021 – финансирование выплат за 13 – 19 числа;
- 18 июня 2021 – за 20 – 22 числа;
- 22 июня 2021 – за 23 – 25 числа.
Через банк
Перечисление денежных средств пенсионерам, получающим пенсию через кредитные учреждения (банки) 11 числа, будет произведено по обычному графику – 11 июня.
Чтобы узнать точный график по своему региону - зайдите на сайт ПФР.
Перечисление средств на выплату пенсий в кредитные организации производится в соответствии с графиком финансирования, который утверждается ежемесячно с учетом выходных и праздничных дней, чтобы каждому получателю выплаты были зачислены не позднее установленных им дат доставки (дата доставки пенсии для клиентов кредитных учреждений устанавливается однократно и является неизменной). Зачисление на счета получателей производится не позднее следующего за датой финансирования дня.
Доставка пенсий в отделениях почтовой связи производится по графикам, составленным почтовыми отделениями связи и согласованным с территориальными органами Пенсионного фонда Российской Федерации. При необходимости дату доставки можно уточнить в своем почтовом отделении.
62,02 % получателей выбрали в качестве доставщика различные кредитные учреждения, 37,98 % - пользуются услугами Почты России.
В соответствии с законодательством доставка пенсий и иных социальных выплат производится через кредитные организации, организации почтовой связи и иные организации, занимающиеся доставкой пенсий по выбору получателя. Выбранный способ доставки гражданин указывает в письменном заявлении о доставке пенсии. Для изменения способа доставки также требуется подача соответствующего заявления в территориальный орган ПФР. Заявление можно подать через Личный кабинет гражданина на сайте ПФР или Портале госуслуг, либо в Многофункциональных центрах или клиентских службах ПФР по предварительной записи.