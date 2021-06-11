Военная драма Андрея Богатырева "Красный призрак" ворвалась в российский кинопрокат

Картина «Красный призрак» от режиссера Андрея Богатырева – это новая военная драма, которая буквально ворвалась в российский прокат. Сюжет разворачивается зимой в 1941 году, во время Великой Отечественной войны. Небольшой отряд советских солдат покидает «Вяземский котел» — немецкое окружение в районе города Вязьма. Пятеро бойцов решают остановиться в заброшенной деревне, но внезапно натыкаются на отряд немецких солдат. Как оказалось, фашисты ищут «Красного призрака» - он наводит ужас на немцев и истребляет солдатов Третьего рейха в самый неожиданный момент. Наши бойцы готовятся к решающей битве, а их загадочный помощник пока наблюдает за всем со стороны.
Отметим, что в целом, сюжет фильма выдуманный, но в нем много правды – в сценарий встроили рассказы ветеранов, которые прошли войну. Вообще. Красный призрак – это собирательный образ русского солдата, который всеми силами пытается победить фашизм. Картина вышла на экраны 10 июня.