Когда в Бердске откроют крематорий: Могилы копают за забором кладбища в июне 2021

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На кладбище Бердска лето и тишина. Ветер колышет траву, в небе парят птицы. Вечный покой. Территория кладбища потихоньку увеличивается. Захоронения сейчас идут на территории, пока не огороженной забором.
Как рассказал сегодня, 11 июня, «Курьер. Среда. Бердск» смотритель кладбища, в квартале, где происходили последние захоронения, ближе к кирзаводу и приюту «Надежда», сейчас возможны только подзахоронения, могилы копают вручную. Дальше расположены земли минобороны.
- Захоронения сейчас делаем в новом квартале, там экскаватором приготовлены могилы. Забор, конечно, будем переносить. У нас учреждение муниципальное, выделят средства, переустановим забор, - рассказал смотритель кладбища Бердска.
Напомним, как писал «Курьер. Среда. Бердск», мест для захоронений на кладбище хватит ещё лет на 6. Строительство крематория в Бердске пока не обсуждается.