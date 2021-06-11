Когда в Бердске откроют крематорий: Могилы копают за забором кладбища в июне 2021
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
11.06
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Когда в Бердске откроют крематорий: Могилы копают за забором кладбища в июне 2021

11:36:596/11/2021,Маргарита МартыноваФото: Курьер. Среда. Бердск
0

Территория погоста потихоньку увеличивается. Захоронения сейчас идут на территории, пока не огороженной забором.

Новые захоронения на кладбище Бердска
Сюжет: Смерть. Похороны. Прощание
"Шойгу больше нет": В Госдуме сообщили о трагедии

"Шойгу больше нет": В Госдуме сообщили о трагедииВ институте Новосибирска прямо во время работы скончался преподаватель Алексей РоманенкоЕщё 848 новости

\

На кладбище Бердска лето и тишина. Ветер колышет траву, в небе парят птицы. Вечный покой. Территория кладбища потихоньку увеличивается. Захоронения сейчас идут на территории, пока не огороженной забором.

Как рассказал сегодня, 11 июня, «Курьер. Среда. Бердск» смотритель кладбища, в квартале, где происходили последние захоронения, ближе к кирзаводу и приюту «Надежда», сейчас возможны только подзахоронения, могилы копают вручную. Дальше расположены земли минобороны.

- Захоронения сейчас делаем в новом квартале, там экскаватором приготовлены могилы. Забор, конечно, будем переносить. У нас учреждение муниципальное, выделят средства, переустановим забор, - рассказал смотритель кладбища Бердска.

Напомним, как писал «Курьер. Среда. Бердск», мест для захоронений на кладбище хватит ещё лет на 6. Строительство крематория в Бердске пока не обсуждается.

Подготовленные места захоронений

Территория для захоронений перед забором кладбища

Дорога к новым захоронениям на кладбище Бердска

Кладбище Бердска расширяется

Старые захоронения на Бердском кладбище

Могилы на кладбище Бердска

В Росгвардии сообщили, кем оказался убийца приставов в Сочи
Выяснилось о серьёзном заболевании у Протасевича в СИЗО
Талантливые, но с короткой судьбой: звезды, не дожившие до 40
Обнародованы показания «ценного свидетеля» о «Буке» по делу МН17
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Долгожданное заявление Собянина о ситуации с COVID в Москве
В Британии рассказали о ярости в ЕС из-за Байдена
Что извлекли из тела пилота упавшего в Донбассе MH17
Вот за что Бородина не может простить Омарова
кладбищемогилызахоронение за забором
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Где будет новое кладбище в Бердске?

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    БердскУправление образования требует от директоров обязательной вакцинации сотрудников школ Бердска: Письмо по школам разослал Михаил Каркавин
    11:23:29 6/11/2021
    Управление образования требует от директоров обязательной вакцинации сотрудников школ Бердска: Письмо по школам разослал Михаил Каркавин
    БердскПенсия в июне 2021: Точные даты получения выплат через Почту России и Сбербанк в Бердске и Новосибирске
    11:15:41 6/11/2021
    Пенсия в июне 2021: Точные даты получения выплат через Почту России и Сбербанк в Бердске и Новосибирске
    В сети появилось видео столкновения самолета с мачтой в аэропорту Новосибирска
    11:09:28 6/11/2021
    В сети появилось видео столкновения самолета с мачтой в аэропорту Новосибирска
    Можно ли работать в огороде 11 июня на Федосью Колосятницу и почему этот день хуже 100 понедельников
    11:05:59 6/11/2021
    Можно ли работать в огороде 11 июня на Федосью Колосятницу и почему этот день хуже 100 понедельников
    В Новосибирске экстренно эвакуируют элитные школы и детские сады из-за минирования
    10:56:23 6/11/2021
    В Новосибирске экстренно эвакуируют элитные школы и детские сады из-за минирования
    Военная драма Андрея Богатырева "Красный призрак" ворвалась в российский кинопрокат
    10:36:18 6/11/2021
    Военная драма Андрея Богатырева "Красный призрак" ворвалась в российский кинопрокат
    Гороскоп на 12 июня 2021 года: самое главное для каждого индивидуально
    10:20:50 6/11/2021
    Гороскоп на 12 июня 2021 года: самое главное для каждого индивидуально
    Официальный релиз игры Elden Ring ожидается 21 января 2022 года
    10:20:43 6/11/2021
    Официальный релиз игры Elden Ring ожидается 21 января 2022 года
    В Израиле запретили продажу натурального меха для шитья шубок
    10:06:17 6/11/2021
    В Израиле запретили продажу натурального меха для шитья шубок
    Трамп попросил нового президента США Байдена не засыпать на встрече с Путиным
    9:43:56 6/11/2021
    Трамп попросил нового президента США Байдена не засыпать на встрече с Путиным