В сети появилось видео столкновения самолета с мачтой в аэропорту Новосибирска
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В сети появилось видео столкновения самолета с мачтой в аэропорту Новосибирска

11:09:286/11/2021Фото: pixabay
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Самолет готовился к взлету, на его борту находились 183 человека.

Самолет столкнулся с мачтой в Толмачево


9 июня, в Новосибирском аэропорту Толмачево произошло ЧП. Там самолет Airbus А-321 авиакомпании S7 врезался в мачту освещения. Как оказалось, все произошло во время руления по перрону – борт задел мачту левым крылом. В тот момент в самолете находились 183 человека и он готовился к взлету. Видеозапись момента происшествия вчера, 10 июня, появилась в сети интернет.

По данным некоторых источников, все могло произойти из-за того, что экипаж ослепило солнце.

В настоящее время Западно-Сибирское Следственное управление СК на транспорте проводит проверку по части 1 статьи 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта».

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