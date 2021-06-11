В сети появилось видео столкновения самолета с мачтой в аэропорту Новосибирска

9 июня, в Новосибирском аэропорту Толмачево произошло ЧП. Там самолет Airbus А-321 авиакомпании S7 врезался в мачту освещения. Как оказалось, все произошло во время руления по перрону – борт задел мачту левым крылом. В тот момент в самолете находились 183 человека и он готовился к взлету. Видеозапись момента происшествия вчера, 10 июня, появилась в сети интернет.
По данным некоторых источников, все могло произойти из-за того, что экипаж ослепило солнце.
В настоящее время Западно-Сибирское Следственное управление СК на транспорте проводит проверку по части 1 статьи 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта».