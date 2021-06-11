Силовики в Дагестане взяли штурмом квартиру и арестовали пострадавших от насилия девушек
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Силовики в Дагестане взяли штурмом квартиру и арестовали пострадавших от насилия девушек

11:39:386/11/2021Фото: pixabay
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По их словам, они просто хотели взять пояснения, но в итоге, избили некоторых девушек.

насилие
Женщин увезли в полицию

В Дагестане сотрудники чеченских силовых структур ворвались в квартиру-убежище, в которой скрывались пострадавшие от насилия женщины. Как сообщают некоторые СМИ, задачей силовиков было взять квартиру штурмом. Также их поддерживали дагестанские коллеги.

Выяснилось, что весь сыр-бор начался из-за девушки, которая сбежала из Чечни. Ее, вместе с другими активистами из шелтера задержали и привезли в отделение полиции. Как пояснили сами правоохранители, они что хотят «взять пояснения у находящейся в федеральном розыске девушки». Но при этом, они резко ворвались в квартиру, стоило им только открыть дверь.

Как сообщает правозащитницы Светлана Анохина, полицейские и неизвестные мужчины «таскали ее за ноги и руки, ударили несколько раз и выволокли ее и нескольких женщин из шелтера».

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