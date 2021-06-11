Заявление на пособие 5650 рублей: можно ли оформить на Госуслугах 11 июня 2021
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Заявление на пособие 5650 рублей: можно ли оформить на Госуслугах 11 июня 2021

11:56:386/11/2021Фото: pixabay.com
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Новое пособие полагается на детей от 8 до 16 лет включительно, воспитывающихся в неполных семьях с низкими доходами. Выплаты должны начаться с 1 июля.

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Неполные семьи будут получать ежемесячное пособие на каждого из детей в возрасте от 8 до 16 лет

Российские родители ждут начисления новой выплаты, объявленной Владимиром Путиным 21 апреля в послании Федеральному собранию. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», пособие на 2021 год предназначено для малообеспеченных неполных семей, где воспитываются дети в возрасте от 8 до 16 лет включительно.

Выплаты в размере половины прожиточного минимума на ребенка, живущего с одним родителем, должны начать перечислять с 1 июля. Это утвердил законом президент России 26 мая. Сумма нового пособия в среднем по стране составляет 5650 рублей в месяц. Но в каждом регионе она отличается, поскольку устанавливается своя величина прожиточного минимума. Обязательным условием для получения пособия является душевой доход в семье ниже прожиточного минимума, установленного в субъекте РФ, где проживает семья.

Но на 11 июня 2021 — за 19 дней до начала выплат — возможности оформить заявление на сайте «Госуслуги» пока нет. На портале должно появиться специальной окно с примерным названием «Ежемесячная выплата на детей от 8 до 16 лет».

Правительство отчиталось о том, что все готово к новым выплатам семьям с детьми. Сейчас кабмин и Пенсионный фонд активно работают над июльскими выплатами, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

Справка

Законом вводится с 1 июля 2021 года новый вид выплат – ежемесячное пособие на ребенка в возрасте от 8 до 16 лет включительно. Его размер составит 50% от прожиточного минимума для детей в субъекте РФ.

Право на пособие будет у неполных семей, если размер среднедушевого дохода не превышает величину прожиточного минимума на душу населения в регионе. Единственным родителем, имеющим право получить пособие, признается родитель ребенка, который указан в свидетельстве о рождении ребенка, при условии, что в этой записи отсутствуют сведения о втором родителе ребенка или сведения об отце в запись акта о рождении ребенка внесены по заявлению матери ребенка, либо в случае, если второй родитель ребенка умер, признан безвестно отсутствующим или объявлен умершим.

Если в семье несколько детей в возрасте от восьми до 16 лет, пособие выплачивается на каждого ребенка с единственным родителем или на каждого ребенка, в отношении которого предусмотрена на основании судебного решения уплата алиментов.

Пособие устанавливается на 12 месяцев, но не более чем до достижения ребенком возраста 17 лет.

Выплаты будут со дня достижения ребенком восьми лет, если обращение за назначением указанного пособия последовало не позднее шести месяцев со дня достижения ребенком такого возраста, но не ранее чем с 1 июля 2021 года. В остальных случаях пособие выплачивается со дня обращения.

Кроме того, российские семьи с детьми получат разово в августе 2021 года по 10 000 рублей на каждого школьника для подготовки к новому учебному году. В этом случае семейный достаток значения не имеет. «Десятку» до 17 августа 2021 года выдадут на всех детей от 6 до 18 лет. Вице-мэр Татьяна Голикова официально заявила о том, что оформление августовских выплат стартует на сайте госуслуг 15 июля.

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