"Леруа Мерлен" около ТЦ "Гигант" на трасе Р-256 под Бердском ввели в эксплуатацию в июне 2021. Точная дата открытия
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"Леруа Мерлен" около ТЦ "Гигант" на трасе Р-256 под Бердском ввели в эксплуатацию в июне 2021. Точная дата открытия

11:56:416/11/2021Фото: Яндекс карты
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Площадь нового магазина 25 тысяч квадратных метров и он стал четвертым в городе.

4 гипермаркет Леруа Мерлен откроют в Новосибирске

В Новосибирске ввели в эксплуатацию четвертый гипермаркет французской фирмы строительных и отделочных материалов Леруа Мерлен. Он расположился в Советском районе города на Бердском шоссе. Отметим, что 9 июня на портале администрации города появилось разрешение на ввод в эксплуатацию этого торгового центра.

В настоящее время в городе работают три гипермаркета Леруа Мерлен - в МЕГЕ (ул. Ватутина, 107), на берегу Оби рядом с Димитровским мостом (Фабричный переулок, 11) и в микрорайоне «Родники» (ул. Мясниковой, 35).

Новый магазин рядом с торговым центром Гигант начали строить еще два года назад в 2019 году. Его должны были закончить в прошлом году, но сроки сдвинулись. Общая площадь гипермаркета – 25 тысяч квадратных метров, торговая – 8 тысяч квадратов. Торговый центр находится на участке в 2,7 гектаров. В центре есть два лифта, три эскалатора и стоянка на 347 машин.

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