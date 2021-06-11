Пожизненный срок грозит пенсионеру из Адлера за убийство двух судебных приставов

В Сочи Центральный районный суд города отправил под арест местного жителя Вартана Кочьяна. Мужчина застрелил двух сотрудников УФССП, которые пришли выселить его из дома по постановлению суда, так как здание было признано самовольной постройкой.
Напомним, все произошло 9 июня. Двое сотрудников УФССП России Андраник Матевосян и Альберт Иагозян приехали на улицу Просвещения к мужчине, чтобы обсудить снос незаконно построенного дома. Но сам 61-летний хозяин говорить с ними не захотел и открыл огонь. В итоге, судебные приставы, которым было всего 35 и 36 лет погибли в результате огнестрельных ранений. Стрелок не стал скрываться от полицейских и сам сдался в руки правоохранителей. Очевидцы его задержания записали видео, где он признается в содеянном. На кадрах он говорит «Всё им денег мало-мало... Ну вот, пусть их родители плачут», тем самым намекая, что приставы могли брать взятки.
Отметим, что принимая решение об аресте, суд учел то, что мужчина не раскаялся в своем поступке. Из-за тяжести преступления ему может грозить пожизненное заключение.