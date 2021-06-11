Пожизненный срок грозит пенсионеру из Адлера за убийство двух судебных приставов
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
11.06
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Пожизненный срок грозит пенсионеру из Адлера за убийство двух судебных приставов

12:00:116/11/2021Фото: Лайф
0

Избирая меру пресечения, суд учел, что мужчина нисколько не раскаялся в своем поступке.

2 судебных пристава в Адлере погибли от рук местного жителя

В Сочи Центральный районный суд города отправил под арест местного жителя Вартана Кочьяна. Мужчина застрелил двух сотрудников УФССП, которые пришли выселить его из дома по постановлению суда, так как здание было признано самовольной постройкой.

Напомним, все произошло 9 июня. Двое сотрудников УФССП России Андраник Матевосян и Альберт Иагозян приехали на улицу Просвещения к мужчине, чтобы обсудить снос незаконно построенного дома. Но сам 61-летний хозяин говорить с ними не захотел и открыл огонь. В итоге, судебные приставы, которым было всего 35 и 36 лет погибли в результате огнестрельных ранений. Стрелок не стал скрываться от полицейских и сам сдался в руки правоохранителей. Очевидцы его задержания записали видео, где он признается в содеянном. На кадрах он говорит «Всё им денег мало-мало... Ну вот, пусть их родители плачут», тем самым намекая, что приставы могли брать взятки.

Отметим, что принимая решение об аресте, суд учел то, что мужчина не раскаялся в своем поступке. Из-за тяжести преступления ему может грозить пожизненное заключение.

Это коснется привитых «Спутником V»: что их может ожидать
Три возраста, когда человек резко стареет: запомни
Остался 10-летний сын: за что убили Александру Иншину
Какие признаки сразу выдают, что человек часто выпивает
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Звоночки предракового состояния, а мы часто это не замечаем
Умерла депутат Госдумы Лариса Шойгу
Даже спустя года можно узнать, был ли у вас Covid: 3 признака
Названа группа крови, обладатели которой имеют сильный иммунитет
убийствосудебные приставырасстрелял людей
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Мог ли мужчина поступить по-другому?

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    Бердск"Леруа Мерлен" около ТЦ "Гигант" на трасе Р-256 под Бердском ввели в эксплуатацию в июне 2021. Точная дата открытия
    11:56:41 6/11/2021
    "Леруа Мерлен" около ТЦ "Гигант" на трасе Р-256 под Бердском ввели в эксплуатацию в июне 2021. Точная дата открытия
    БердскЗаявление на пособие 5650 рублей: можно ли оформить Госуслугах 11 июня 2021
    11:56:38 6/11/2021
    Заявление на пособие 5650 рублей: можно ли оформить Госуслугах 11 июня 2021
    Силовики в Дагестане взяли штурмом квартиру и арестовали пострадавших от насилия девушек
    11:39:38 6/11/2021
    Силовики в Дагестане взяли штурмом квартиру и арестовали пострадавших от насилия девушек
    БердскКогда в Бердске откроют крематорий: Могилы копают за забором кладбища в июне 2021
    11:36:59 6/11/2021
    Когда в Бердске откроют крематорий: Могилы копают за забором кладбища в июне 2021
    БердскУправление образования требует от директоров обязательной вакцинации сотрудников школ Бердска: Письмо по школам разослал Михаил Каркавин
    11:23:29 6/11/2021
    Управление образования требует от директоров обязательной вакцинации сотрудников школ Бердска: Письмо по школам разослал Михаил Каркавин
    БердскПенсия в июне 2021: Точные даты получения выплат через Почту России и Сбербанк в Бердске и Новосибирске
    11:15:41 6/11/2021
    Пенсия в июне 2021: Точные даты получения выплат через Почту России и Сбербанк в Бердске и Новосибирске
    В сети появилось видео столкновения самолета с мачтой в аэропорту Новосибирска
    11:09:28 6/11/2021
    В сети появилось видео столкновения самолета с мачтой в аэропорту Новосибирска
    Можно ли работать в огороде 11 июня на Федосью Колосятницу и почему этот день хуже 100 понедельников
    11:05:59 6/11/2021
    Можно ли работать в огороде 11 июня на Федосью Колосятницу и почему этот день хуже 100 понедельников
    В Новосибирске экстренно эвакуируют элитные школы и детские сады из-за минирования
    10:56:23 6/11/2021
    В Новосибирске экстренно эвакуируют элитные школы и детские сады из-за минирования
    Военная драма Андрея Богатырева "Красный призрак" ворвалась в российский кинопрокат
    10:36:18 6/11/2021
    Военная драма Андрея Богатырева "Красный призрак" ворвалась в российский кинопрокат