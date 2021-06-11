Встреча Путина и Байдена пройдет в особняке 17 века в Женеве 16 июня 2021

16 июня состоится одно из главных мероприятий этого года – встреча президента США Джо Байдена и российского лидера Владимира Путина. Пройдет она в Женеве в усадьбе XVIII века Ла-Гранж. Поместье является памятником истории и культуры Швейцарии и излюбленным местом отдыха местных жителей.
Построили поместье примерно в 1660-х годах. В 1706 году его приобрел банкир Марк Люллэн, сыновья которого между 1768 и 1773 годом построили усадьбу и разбили на территории сад во французском стиле. После этого усадьбу еще несколько раз перепродавали, но с каждым новым владельцем в ней появлялось что-то новое.
Сейчас власти Женевы полным ходом ведут подготовку к тому мероприятию. Идут работы по благоустройству и обеспечению безопасности. Военные и полиция оцепили зону парка, людней туда не пускают. Также на территории появились ограждения с радарами и средствами ПВО. В то время, как будут проходить встреча, над Женевой будет запрещено летать самолетам, вертолетам и даже дронам.
Также местных жителей попросили в этот день, по возможности, не выходить из дома, так как почти все дороги будут перекрыты. Работодатели в этот день переведут своих сотрудников на удаленку.