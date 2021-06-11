Техосмотр сделают добровольным для россиян для ОСАГО

Глава ГИБДД России Михаил Черников предложил сделать техосмотр добровольным. По его словам, в МВД уже подготовили предложение, согласно которому технический осмотр можно будет проходить по желанию. Он считает, что владельцы автомобилей должны быть заинтересованы в том, чтобы их машина была исправна. Черников отметил, что обязательный ТО будет только для такси, автомобилей предприятий, грузовиков и автобусов.
"Добровольность прохождения техосмотра даст возможность автовладельцам оценить состояние своего транспортного средства в условиях комфорта, что позволит в будущем сократить количество ДТП по причине технической неисправности автомобилей", – сказал Черников.
Также начальник ГИБДД напомнил о венской Конвенции о дорожном движении. Согласно ей осмотр автомобилей физлиц необязателен. По по словам Черникова, сейчас автомобилисты платят за ТО только потому, что им надо оформить полис ОСАГО, но по факту, авто не проходит диагностику.