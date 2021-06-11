Ольга Бузова вышла на сцену МХАТа имени Горького в образе певицы кабаре: появилось видео репетиции
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Ольга Бузова вышла на сцену МХАТа имени Горького в образе певицы кабаре: появилось видео репетиции

1:15:306/11/2021Фото: Нравится Ольга Бузова?
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В пышном бело-голубом платье она исполнила свою арию в новом спектакле.

Бузова сыграет в новом спектакле МХАТа

На днях стало известно, что известную певицу и телеведущую Ольгу Бузову пригласили принять участие в одном из спектаклей МХАТа имени Горького. Там она должна была исполнить роль певицы кабаре в спектакле «Чудесный грузин». А на днях в сети появилось видео с отрывком ее выступления. Запись опубликовал «Пятый канал». На кадрах видно, что Бузова стоит в пышном бело-голубом платье. Сначала она общается с другими артистами, а после исполняет свою вокальную партию.

Выход на сцену театра стал долгожданным событием для ее фанатов, все с нетерпением ждали первых кадров с репетиции, а также премьеры спектакля. Однако, не все коллеги по цеху оценили ее участие в постановке. Некоторые считаю, что «если на сцену театра будут звать всех подряд, то от театра ничего не останется». Однако, сама Бузова гордится тем, что она смогла попробовать себя в новом амплуа.

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