Ольга Бузова вышла на сцену МХАТа имени Горького в образе певицы кабаре: появилось видео репетиции

На днях стало известно, что известную певицу и телеведущую Ольгу Бузову пригласили принять участие в одном из спектаклей МХАТа имени Горького. Там она должна была исполнить роль певицы кабаре в спектакле «Чудесный грузин». А на днях в сети появилось видео с отрывком ее выступления. Запись опубликовал «Пятый канал». На кадрах видно, что Бузова стоит в пышном бело-голубом платье. Сначала она общается с другими артистами, а после исполняет свою вокальную партию.
Выход на сцену театра стал долгожданным событием для ее фанатов, все с нетерпением ждали первых кадров с репетиции, а также премьеры спектакля. Однако, не все коллеги по цеху оценили ее участие в постановке. Некоторые считаю, что «если на сцену театра будут звать всех подряд, то от театра ничего не останется». Однако, сама Бузова гордится тем, что она смогла попробовать себя в новом амплуа.