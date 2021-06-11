11 июня - День Святого Варнавы: суть праздника и что обязательно сделать католику
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11 июня - День Святого Варнавы: суть праздника и что обязательно сделать католику

3:20:546/11/2021Фото: Сибирская католическая газета
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После того, как Иисуса распяли, а затем состоялось его Вознесение, Варнава распродал все имущество и, как и все апостолы, отправился по миру проповедовать христианство.

икона
Этого святого считают основателем Киприотской церкви

Одного их святых семидесяти апостолов - святого Варнаву - сегодня, 11 июня, почитают в католической церкви.

Он родился на Кипре в богатой семье евреев. Свое богословское обучение он великолепным образом получил в самом Иерусалиме, где познакомился с будущим апостолом Павлом. Изначально имя Варнавы было другим - его звали Иосиф. Но позже за его милосердие и добрые дела простым людям его именовали Варнавой, что в переводе означало "Сын утешения".

После того, как Варнава принял крещение, он стал одним из первых 70-ти учеников Христа. После того, как Иисуса распяли, а затем состоялось его Вознесение, Варнава распродал все имущество и, как и все апостолы, отправился по миру проповедовать христианство.

Вместе с апостолом Павлом он посетил Кипр, Пергию и Антиохию. Последний раз вернулся ни Кипр Варнава уже без апостола Павла. Там и встретил свою смерть.

Иудеи закидали его камнями и сожгли его тело, а когда племянник Варнавы пришел похоронить тело родственника, то обнаружил, что тело совсем не повреждено огнем.

С тех пор на этом месте стали происходить чудеса исцеления и место прозвали "Местом здравия". На месте гибели святого апостола возвели храм, а его мощи поместили внутри строения.

Именно этого святого считают основателем Кипрской церкви, а также редактором трудов апостола Павла.

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