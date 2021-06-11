Оркестр МВД России по Новосибирской области сыграет для жителей Бердска в честь Дня России 12 июня 2021
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Оркестр МВД России по Новосибирской области сыграет для жителей Бердска в честь Дня России 12 июня 2021

3:03:366/11/2021Фото: berdsk.nso.ru, pixabay.com
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Уточняется, что концерт нужен для "создания праздничной атмосферы в городе".

Как в Бердске отпразднуют День России. Программа мероприятий

12 июня по всей стране пройдет празднование Дня России. К этому событию Бердск готов не смотря на продленные до 30 июня 2021 года режим повышенной готовности и масочный режим. Сообщается, что с 12.00 до 13.00 на площади ДК "Родина" состоится праздничный концерт оркестра культурного центра ГУ МВД России по Новосибирской области в рамках празднования Дня России и 100-летия ведомства. Уточняется, что концерт нужен для "создания праздничной атмосферы в городе".

Кроме того, жителей Бердска ждут спортивные игры, концерты, онлайн-викторины и многое другое. Ознакомится более подробно с мероприятиями можете в материале "Курьер. Среда. Бердск" прямо сейчас.


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