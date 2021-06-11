Автошколы России готовят изменения для будущих водителей в конце 2021 года

Правительственная комиссия по безопасности дорожного движения сообщила о том, что до конца года российские автошколы могут перейти на новую программу обучения. Известно, что вице-премьер Марат Хуснуллин дал соответствующее поручение Минпросвещения, МВД и Минтрансу.
Отметим, что автошколы, которые не справятся с новыми программами, лишаться лицензии. Отметим, что по новой программе кандидатов в водители будут учить принимать быстрые и верные решение на скоростном шоссе. Об этом рассказала президент экспертного центра "Движение без опасности" Наталья Агре.
Эксперты отмечают, что из-за новой программы возможно то, что количество автошкол в России сократится вдвое. Но здесь речь идет о недобросовестных автошколах, которые просто торгуют сертификатами и ничему не учат.