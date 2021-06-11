Автошколы России готовят изменения для будущих водителей в конце 2021 года
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Автошколы России готовят изменения для будущих водителей в конце 2021 года

1:41:516/11/2021Фото: pixabay
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Нововведения могут привести к существенному сокращению числа автошкол.

Автошкола изменит правила работы

Правительственная комиссия по безопасности дорожного движения сообщила о том, что до конца года российские автошколы могут перейти на новую программу обучения. Известно, что вице-премьер Марат Хуснуллин дал соответствующее поручение Минпросвещения, МВД и Минтрансу.

Отметим, что автошколы, которые не справятся с новыми программами, лишаться лицензии. Отметим, что по новой программе кандидатов в водители будут учить принимать быстрые и верные решение на скоростном шоссе. Об этом рассказала президент экспертного центра "Движение без опасности" Наталья Агре.

Эксперты отмечают, что из-за новой программы возможно то, что количество автошкол в России сократится вдвое. Но здесь речь идет о недобросовестных автошколах, которые просто торгуют сертификатами и ничему не учат.

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