Где живут богачи и бедные: Назван регион России с огромным разрывом доходов

Международная аудиторско-консалтинговая сеть FinExpertiza опубликовала исследование по неравенству доходов населения среди регионов России в 2020 году. В этих субъектах доходы богатых превысили заработки бедных в 8–10 раз, сообщают Известия.
Так, в прошлом году средний доход россиян составлял 35,7 тысяч рублей. Но здесь есть существенное расслоение. Так, 20% граждан с наиболее высокими доходами получали в месяц в среднем около 82,5 тыс. рублей, а пятая часть наименее обеспеченных россиян жила на 9,88 тыс. в месяц. Получается, что богатые получали больше бедных в 8 раз. Причем на 20% самых бедных россиян приходилось около 5,5% совокупных доходов населения, а на 20% самых богатых — 46,2%.
Причем, разница в доходах замечается от региона к региону. Самое сильное неравенство в Ямало-Ненецком автономном округе. Там самые богатые получают в 10,2 раза больше (215,9 тыс. против 21,2 тыс. рублей). «Серебро» этого рейтинга у Ненецкого АО – разница в 9,4 раза (201 тыс. против 21,3 тыс. рублей). Москва заняла третье место — в столице разрыв между богатыми и бедными составила 8,7 раза (177,3 тыс. против 20,3 тыс. рублей).
А вот самое меньше неравенство в Карачаево-Черкесии, где заработки обеспеченных и малоимущих отличаются в 5,3 раза (37,1 тыс. против 7 тыс. рублей), Костромской области (5,4 раза — 50,7 тыс. против 9,5 тыс. рублей) и Еврейской автономной области (5,4 раза — 56,2 тыс. против 10,4 тыс. рублей).