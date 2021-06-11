Миллион рублей в честь Чемпионата Европы по футболу 2021 разыгрывает АЗС «Газпромнефть» для жителей Бердска
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Миллион рублей в честь Чемпионата Европы по футболу 2021 разыгрывает АЗС «Газпромнефть» для жителей Бердска

2:52:196/11/2021
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В мобильном приложении сети появилась футбольная игра с мгновенным розыгрышем призов.

Сеть АЗС «Газпромнефть» разыгрывает три миллиона рублей

На АЗС сети «Газпромнефть» началась новая акция – «Целься в мечту». Ее участники могут выиграть официальные мячи Чемпионата Европы по футболу, эксклюзивные сувениры от сборной России, бонусы на покупку топлива и другие ценные призы, сообщает пресс-служба компании.

Нужно заправиться от 30 литров с применением карты лояльности «Нам по пути», открыть мобильное приложение АЗС «Газпромнефть» и зайти в футбольную игру в разделе акций. Игроку предстоит пробить серию пенальти, но на пути к цели ему противостоит умелый вратарь. В игре 5 попыток. Чем больше мячей игроку удастся заколотить в течение игры – тем ценнее будет его приз.

Одновременно с акцией «Целься в мечту» стартовала новая рекламная кампания топлива G-Drive со слоганом «G-Drive – Движущая сила», главной звездой которой стала чемпионка мира, капитан сборной России по фигурному катанию Елизавета Туктамышева. Участники акции могут воспользоваться движущей силой G-Drive чтобы повысить шансы выиграть ценный приз: заправка высокотехнологичным топливом дает дополнительную, 6-ю попытку удара по воротам.

Акция «Целься в мечту» продлится шесть недель: с 11 июня до 25 июля. А в финале среди всех участников, оплативших топливо с помощью карты VISA, будут разыграны три суперприза: сертификаты на 1 000 000 рублей.

Подробные правила акции – на сайте www.gpn-promo.ru.

Сеть АЗС «Газпромнефть» разыгрывает три миллиона рублей

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