Женщины, чего вам нужно?
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Женщины, чего вам нужно?

2:38:126/11/2021
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Просветите, я вас совсем не понимаю.

Что вам нужно, дамы?
В рубрику "Сообщи свои новости" написал Руслан:
Обращаюсь к прекрасной половине человечества. Чего. Вам. Нужно?! Просветите, я вас совсем не понимаю. Парень, 22 года.
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