На Юрия Дудя завели дело после пропаганде наркотиков в интервью с Моргенштерном

В отношении журналиста Юрия Дудя возбудили дело об административном правонарушении. Его обвиняют в пропаганде наркотиков. Информация об этом появилась в Зюзинском суде Москвы. Дата, на которую назначено заседание, пока неизвестна. Отменим, что журналисту вменяют вменяют ч. 1.1 ст. 6.13 КоАП (пропаганда наркотических средств с использованием интернета). Наказание грозит довольно суровое – штраф до полутора миллиона рублей.
Напомним, все началось с того, что Лига безопасного интернета интернета пожаловалась на пропаганду наркотиков в YouTube-шоу «ВДудь». После этого правоохранители проверили шоу и завели дело.
Елена Мизулина, которая руководит Лигой безопасного интернета отметила, что две экспертизы, проведенные в рамках дела, подтвердили факт пропаганды наркотиков в интервью Юрий Дудя с блогером Ивангаем (Иван Рудской) и рэпером Моргенштерном.