Из-за баранов проломили голову кувалдой спящему сторожу двое пьяных в Бурятии

В Бурятии двое местных жителей убили своего знакомого из-за двух баранов. Как стало известно, все произошло в фермерском хозяйстве Мухоршибирского района. Там двое мужчин, работников фермы, распивали алкоголь. Когда спиртное уже заканчивалось, им пришла в голову идея похитить баранов и обменять их на выпивку. Они взяли кувалду и ударили ей спящего охранника, который скончался на месте от полученных травм.
После этого они украли двух баранов, сотовые телефоны, топливо и инструменты. Взяв автомобиль, они поехали в Улан-Уде, но по дороге машина сломалась. Мужчинам пришлось остановиться в соседнем районе, где их и задержали правоохранители.
В настоящее время прокуратура утвердила обвинительное заключение по п. «б», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство лица в связи с осуществлением им служебной деятельности, сопряженное с разбоем), п. «в» ч. 4 ст. 162 (разбой с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего, совершенный группой лиц по предварительному сговору), ч. 4 ст. 166 (угон, совершенный с применением насилия, опасного для жизни, группой лиц по предварительному сговору). Мужчинам грозит пожизненное заключение.