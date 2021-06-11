В России проведут углубленную диспансеризацию для всех переболевших коронавирусом
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В России проведут углубленную диспансеризацию для всех переболевших коронавирусом

3:30:366/11/2021Фото: pixabay
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Пройти ее можно будет в трех тысячах медицинских учреждений по всей стране.

Диспансеризация для переболевших ковидом начнется с 1 июля
Сюжет: Вторая волна COVID-19
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В стране начинается углубленная диспансеризация для граждан, которые переболели коронавирусом. Стало известно, что проходить она будет сразу в трех медицинских организациях. Начнется она уже с 1 июля, об этом рассказала глава Росздравнадзора Анна Самойлова.

- В ближайшее время стартует углубленная диспансеризация. Пройти ее смогут все граждане, которые переболели COVID-19, - отметила Самойлова.

По ее словам, в этом году в планах сконцентрироваться на мирной повестке, а не пандемийной. Поэтому приоритетом для Росздравнадзора является контроль за соблюдением прав граждан в сфере охраны здоровья.

Отметим, что уже несколько дней в России выявляется больше 10 тысяч случаев заболевания коронавирусом. Последний раз такие показатели были в марте. Некоторые эксперты называют это «третьей волной коронавируса», однако официальные представители медицины этого не подтверждают.

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