В России проведут углубленную диспансеризацию для всех переболевших коронавирусом

В стране начинается углубленная диспансеризация для граждан, которые переболели коронавирусом. Стало известно, что проходить она будет сразу в трех медицинских организациях. Начнется она уже с 1 июля, об этом рассказала глава Росздравнадзора Анна Самойлова.
- В ближайшее время стартует углубленная диспансеризация. Пройти ее смогут все граждане, которые переболели COVID-19, - отметила Самойлова.
По ее словам, в этом году в планах сконцентрироваться на мирной повестке, а не пандемийной. Поэтому приоритетом для Росздравнадзора является контроль за соблюдением прав граждан в сфере охраны здоровья.
Отметим, что уже несколько дней в России выявляется больше 10 тысяч случаев заболевания коронавирусом. Последний раз такие показатели были в марте. Некоторые эксперты называют это «третьей волной коронавируса», однако официальные представители медицины этого не подтверждают.