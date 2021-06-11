Шокирующие данные о коронавирусе в Новосибирске на 11 июня 2021: Умер пациент 39 лет, а зараженных +103

Сегодня, 11 июня, оперативный штаб Новосибирской области по противодействию распространения коронавирусной инфекции сообщил, что за последние сутки в регионе выявили 103 новых заболевших ковидом. Также за минувшие сутки выздоровело 93 человека. К сожалению, еще шесть пациентов с коронавирусом скончались – это мужчины в возрасте 39, 81,86 и 90 лет и женщины в возрасте 64 и 74 лет.
Всего, на данный момент в регионе выявлено 44 274 случая коронавируса. Скончались 1934 человека, выздоровели 40 066 пациентов.
В инфекционные больницы региона госпитализированы 1918 пациентов с подозрением на ковид, в том числе 35 детей. В отделениях интенсивной терапии находятся 86 человек, на ИВЛ 11 пациентов. Что касается ОРВИ, то за сутки зафиксировано 3 028 обращений.