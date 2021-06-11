Подельников экс-прокурора Новосибирска Дениса Ференца оставили под домашним арестом

Вчера, 10 июня, Центральный суд Новосибирска продлил срок домашнего ареста Александре Авериной, экс-руководителю одного из управлений региональной. Также домашний арест продлен и для Дмитрия Куклина, экс-директора ГУМа. Им продлили домашний арест на 2 месяца – до 13 августа текущего года.
Напомним, Аверину и Куклина обвиняют в уголовном преследовании бывшего прокурора Новосибирска Дениса Ференца. Его якобы привлекли к ответственности за подделку материалов уголовного дела в отношении гендиректора ООО АКГ «Экфард» Натальи Васильевой. Также Ференц проходит по уголовному делу о мошенничестве в отношении экс-главы ОАО «Винап» Олега Ярового.
Аверину и Куклина задержали в ноябре прошлого года. Сначала они были в СИЗО, но потом им заменили меру пресечения на домашний арест.