Подельников экс-прокурора Новосибирска Дениса Ференца оставили под домашним арестом
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Подельников экс-прокурора Новосибирска Дениса Ференца оставили под домашним арестом

4:38:016/11/2021Фото: pixabay
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Им придется провести в 4 стенах еще два месяца, до 13 августа 2021 года

Авериной и Куклину придется быть под домашним арестом еще два месяца

Вчера, 10 июня, Центральный суд Новосибирска продлил срок домашнего ареста Александре Авериной, экс-руководителю одного из управлений региональной. Также домашний арест продлен и для Дмитрия Куклина, экс-директора ГУМа. Им продлили домашний арест на 2 месяца – до 13 августа текущего года.

Напомним, Аверину и Куклина обвиняют в уголовном преследовании бывшего прокурора Новосибирска Дениса Ференца. Его якобы привлекли к ответственности за подделку материалов уголовного дела в отношении гендиректора ООО АКГ «Экфард» Натальи Васильевой. Также Ференц проходит по уголовному делу о мошенничестве в отношении экс-главы ОАО «Винап» Олега Ярового.

Аверину и Куклина задержали в ноябре прошлого года. Сначала они были в СИЗО, но потом им заменили меру пресечения на домашний арест.

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