Что стало с полицейским, который не спас от мужниного ножа умоляющую о помощи Марию Фомичеву в Северном микрорайоне Бердска

Стало известно, что произошло с полицейским не отреагировавшим на звонок в дежурную часть Бердска 29 марта 2021 года.
Напомним, что в тот роковой день Александр Фомичев зарезал свою супругу во время выяснения отношений по адресу: Северный микрорайон, Бердск. Изначально звонок поступил в 05 часов 30 минут. Оперативным дежурным по данному сообщению незамедлительно был направлен экипаж патрульно-постовой службы, который пресек противоправные действия Алексея Фомичева и доставил его в отдел полиции. После проведения профилактической беседы дебошира отпустили домой, однако по прибытии к жене, бердчанин и не думал успокаиваться. Он нанес супруге Марии несколько ударов. В 08:07 на телефон 112 поступил звонок повторно. Содержание сообщения заключалось в том, что из квартиры Фомичевых раздаются крики о помощи и звуки борьбы. На этот раз дежурный по непонятной причине не стал отправлять в квартиру патруль. Спустя некоторое время глава семейства сам набрал номер полиции и сообщил, что убил жену.
В настоящее время в отношении Александра Фомичева продлен срок содержания под стражей. За решеткой он останется до до 28 июня 2021 года. Следствие совершенного злодеяния продолжиться.
Об избрании меры пресечения полицейскому не отреагировавшего на поступивший звонок в полицию "Курьер. Среда. Бердск" сегодня, 11 июня рассказала представитель СК Новосибирской области Татьяна Дмитриева.
- Уголовное дело находится в производстве, комментарий будет по окончанию предварительного расследования,- прокомментировала и.о. старшего помощника руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Татьяна Дмитриева.
Напомним, что ранее начальник полиции Бердска Владимир Соколов также отказался комментировать инцидент с данным полицейским.
- Все комментарии на официальных сайтах СК и ГУ МВД по НСО, - заявлял начальник полиции Бердска Владимир Соколов.
"Курьер. Среда. Бердск" будет следить за развитием событий.