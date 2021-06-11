Мать убила годовалого сына из-за рыдания от стоматита

В Алтайском крае арестовали еще одну мать-убийцу. Об этом стало известно сегодня, 11 июня. Как сообщают правоохранители, 37-летняя жительница одного из сел Бурлинского района пять раз ударила по голове своего годовалому сыну. Ребенок страдал стоматитом, отказывался есть и плакал. А родительница таким образом пыталась его успокоить. . Как рассказал руководитель Славгородского межрайонного следственного отдела С К Павел Наливкин, мать постоянно кричала на малыша.
В настоящее время возбуждено уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 111 УК (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть). По ходатайству следователя суд арестовал обвиняемую на два месяца.