Мать убила годовалого сына из-за рыдания от стоматита
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Мать убила годовалого сына из-за рыдания от стоматита

5:33:286/11/2021Фото: pixabay
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Женщина нанесла ему пять ударов по голове, после чего малыш скончался.

Годовалый ребенок погиб от рук матери

В Алтайском крае арестовали еще одну мать-убийцу. Об этом стало известно сегодня, 11 июня. Как сообщают правоохранители, 37-летняя жительница одного из сел Бурлинского района пять раз ударила по голове своего годовалому сыну. Ребенок страдал стоматитом, отказывался есть и плакал. А родительница таким образом пыталась его успокоить. . Как рассказал руководитель Славгородского межрайонного следственного отдела С К Павел Наливкин, мать постоянно кричала на малыша.

В настоящее время возбуждено уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 111 УК (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть). По ходатайству следователя суд арестовал обвиняемую на два месяца.

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