Скандально известный акционист стрелял на Красной площади

Скандально известный акционист Павел Крисевич задержан на Красной площади после стрельбы. Как сообщает Readovka, он сделал два выстрела в воздух, а потом нацелил оружие на себя, сделал вид, что выстрелил и упал.
Его действия пресекли полицейские. Они повалили Крисевича, после чего увели с Красной площади.
Отметим, что в ноябре 2020 года Крисевичка задержали у здания ФСБ после "огненного" перфоманса в образе Иисуса Христа. Акционист установил на улице крест и изобразил распятого Христа. При этом он поджег бумагу, которую разбросал вокруг. Мужчина отказывался покидать табуретку, на которую он залез, чтобы устроить перформанс, его пришлось уносить на руках. Вскоре полицейские задержали акциониста.