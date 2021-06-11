В Бердске 8-летний мальчик сломал ногу на качелях "гнездо" в парке после глобальной реконструкции. Подробности ЧП
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В Бердске 8-летний мальчик сломал ногу на качелях "гнездо" в парке после глобальной реконструкции. Подробности ЧП

5:22:046/11/2021Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Мальчика тут же госпитализировали в горбольницу с диагнозом «закрытый перелом левой большеберцовой кости со смешением». Ребенку уже оказана вся необходимая, сейчас он находится дома.

Инцидент произошел на новой площадке

ССК Новосибирской области инициировал доследственную проверку по факту получения травм ребенком на детской площадке, по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 238 УК РФ - выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.

Сообщается, что мальчик 8-лет качался на качеле "гнездо" и сломал ногу. Инцидент произошел днем 8 июня. Рядом находилась мама ребенка.

- В компании со своими сверстниками он пришел на игровую площадку, где они забрались на качели «гнездо». В процессе раскачивания качелей нога ребенка проскользнула между веревок ее конструкции и при ударе о землю ребенок получил травму, - сообщает пресс-служба СК по региону.

Мальчика тут же госпитализировали в ЦГБ Бердска с диагнозом «закрытый перелом левой большеберцовой кости со смешением». Ребенку уже оказана вся необходимая, сейчас он находится дома.

- В настоящее время выполняются проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств, произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. В настоящее время качели демонтированы, - сообщает СК.

Ранее "Курьер. Среда. Бердск" сообщал, что в парке Бердска мастера заканчивают сборку и установку детского игрового городка.

- Да, ставили и крепим с соблюдением всех норм безопасности. Тут всё поставлено прочно, можно спокойно лазить, качаться и прыгать, - говорил мастер в мае.

Территория, которую занимают игровые конструкции, довольно большая. Много детей могут одновременно играть в детском городке — скатываться с горок, лазить по подвесным дорожкам, забираться на лестницы и качаться на качелях.

Официального открытия площадки не было. Пока что она не введена в эксплуатацию. Напомним, что в 2020 году бердский парк благоустраивали на сумму 37 млн рублей. Контракт заключали с компанией «РСУ-Сибирь», выигравшей аукцион. Фирма снизила сумму подряда почти на 4 млн.

Директор ООО «РСУ Сибирь» Артем Новиков уточнил, что в этом году работы проводятся на 27 млн рублей.

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