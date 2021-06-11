В Бердске 8-летний мальчик сломал ногу на качелях "гнездо" в парке после глобальной реконструкции. Подробности ЧП

ССК Новосибирской области инициировал доследственную проверку по факту получения травм ребенком на детской площадке, по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 238 УК РФ - выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.
Сообщается, что мальчик 8-лет качался на качеле "гнездо" и сломал ногу. Инцидент произошел днем 8 июня. Рядом находилась мама ребенка.
- В компании со своими сверстниками он пришел на игровую площадку, где они забрались на качели «гнездо». В процессе раскачивания качелей нога ребенка проскользнула между веревок ее конструкции и при ударе о землю ребенок получил травму, - сообщает пресс-служба СК по региону.
Мальчика тут же госпитализировали в ЦГБ Бердска с диагнозом «закрытый перелом левой большеберцовой кости со смешением». Ребенку уже оказана вся необходимая, сейчас он находится дома.
- В настоящее время выполняются проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств, произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. В настоящее время качели демонтированы, - сообщает СК.
Ранее "Курьер. Среда. Бердск" сообщал, что в парке Бердска мастера заканчивают сборку и установку детского игрового городка.
- Да, ставили и крепим с соблюдением всех норм безопасности. Тут всё поставлено прочно, можно спокойно лазить, качаться и прыгать, - говорил мастер в мае.
Территория, которую занимают игровые конструкции, довольно большая. Много детей могут одновременно играть в детском городке — скатываться с горок, лазить по подвесным дорожкам, забираться на лестницы и качаться на качелях.
Официального открытия площадки не было. Пока что она не введена в эксплуатацию. Напомним, что в 2020 году бердский парк благоустраивали на сумму 37 млн рублей. Контракт заключали с компанией «РСУ-Сибирь», выигравшей аукцион. Фирма снизила сумму подряда почти на 4 млн.
Директор ООО «РСУ Сибирь» Артем Новиков уточнил, что в этом году работы проводятся на 27 млн рублей.