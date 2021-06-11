Учреждение МВД подало в суд на генерала из-за куртки за 84 000 рублей

Подведомственное МВД учреждение подало иск к экс-замглавы Следственного департамента министерства Александру Краковскому. Заявление от административно-хозяйственного и транспортного обеспечения Министерства внутренних дел Российской Федерации» (ГЦАХиТО МВД) в суд поступило в Тушинский суд 28 мая, слушание назначено на 17 июня.
В каточке на сайте суда указано что суть претензии – возмещение ущерба , причиненного при исполнении трудовых обязанностей по искам работодателей. В определении уточнение, что это взыскание задолженности за вещевое имущество личного использование с неистекшим сроком годности. Сумма – 84 тысячи рублей.
Как стало известно, весь сыр-бор разгорелся из-за куртки генерала Краковского, которую он не смог вернуть, когда его посадили в СИЗО. Адвокат генерала пояснил, что у него не было возможности вернуть куртку, так как он под арестом, а иск в СИЗО не приходил.