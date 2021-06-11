Учреждение МВД подало в суд на генерала из-за куртки за 84 000 рублей
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
11.06
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Учреждение МВД подало в суд на генерала из-за куртки за 84 000 рублей

5:43:236/11/2021Фото: pixabay
0

Генерал не смог вернуть форменную одежду потому что его посадили в СИЗО.

На генерала подали в суд из-за куртки

Подведомственное МВД учреждение подало иск к экс-замглавы Следственного департамента министерства Александру Краковскому. Заявление от административно-хозяйственного и транспортного обеспечения Министерства внутренних дел Российской Федерации» (ГЦАХиТО МВД) в суд поступило в Тушинский суд 28 мая, слушание назначено на 17 июня.

В каточке на сайте суда указано что суть претензии – возмещение ущерба , причиненного при исполнении трудовых обязанностей по искам работодателей. В определении уточнение, что это взыскание задолженности за вещевое имущество личного использование с неистекшим сроком годности. Сумма – 84 тысячи рублей.

Как стало известно, весь сыр-бор разгорелся из-за куртки генерала Краковского, которую он не смог вернуть, когда его посадили в СИЗО. Адвокат генерала пояснил, что у него не было возможности вернуть куртку, так как он под арестом, а иск в СИЗО не приходил.

Три возраста, когда человек резко стареет: запомни
Звоночки предракового состояния, а мы часто это не замечаем
Это коснется привитых «Спутником V»: что их может ожидать
Стало известно о смерти знаменитой актрисы
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Даже спустя года можно узнать, был ли у вас Covid: 3 признака
Остался 10-летний сын: за что убили Александру Иншину
Работала до последнего: выяснилось, что случилось с сестрой Шойгу
Выяснилось о серьёзном заболевании у Протасевича в СИЗО
генералподали в судиск к генералу
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Следует ли наказывать генерала за это?

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    Учреждение МВД подало в суд на генерала из-за куртки за 84 000 рублей
    5:43:23 6/11/2021
    Учреждение МВД подало в суд на генерала из-за куртки за 84 000 рублей
    БердскЧто стало с полицейским, который не спас от мужниного ножа умоляющую о помощи Марию Фомичеву в Северном микрорайоне Бердска
    5:41:41 6/11/2021
    Что стало с полицейским, который не спас от мужниного ножа умоляющую о помощи Марию Фомичеву в Северном микрорайоне Бердска
    Мать убила годовалого сына из-за рыдания от стоматита
    5:33:28 6/11/2021
    Мать убила годовалого сына из-за рыдания от стоматита
    БердскПАТП Бердска могут оштрафовать на 300 000 рублей из-за бесмасочников-горожан. Минтранс уже поймал водителя автобуса №1
    5:29:35 6/11/2021
    ПАТП Бердска могут оштрафовать на 300 000 рублей из-за бесмасочников-горожан. Минтранс уже поймал водителя автобуса №1
    Экс-супруга заказала мужа киллерам в Новосибирске: Убийца проник в дом и выстрелил в голову несчастному за 100 000 рублей
    5:25:13 6/11/2021
    Экс-супруга заказала мужа киллерам в Новосибирске: Убийца проник в дом и выстрелил в голову несчастному за 100 000 рублей
    БердскВ Бердске 8-летний мальчик сломал ногу на качелях "гнездо" в парке после глобальной реконструкции. Подробности ЧП
    5:22:04 6/11/2021
    В Бердске 8-летний мальчик сломал ногу на качелях "гнездо" в парке после глобальной реконструкции. Подробности ЧП
    Как формировать и пасынковать томаты в июне: главные правила
    5:20:43 6/11/2021
    Как формировать и пасынковать томаты в июне: главные правила
    В России показатель заразившихся коронавирусом превысил 12 000. Такого не было с января 2021
    5:08:11 6/11/2021
    В России показатель заразившихся коронавирусом превысил 12 000. Такого не было с января 2021
    Скандально известный акционист стрелял на Красной площади
    5:05:55 6/11/2021
    Скандально известный акционист стрелял на Красной площади
    В Москве насильник надругался еще над одной жертвой в парке "Лосиный остров"
    4:47:57 6/11/2021
    В Москве насильник надругался еще над одной жертвой в парке "Лосиный остров"