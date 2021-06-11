Дьявольская магнитная буря в июне 2021: Как спастись и уберечь близких и себя
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Дьявольская магнитная буря в июне 2021: Как спастись и уберечь близких и себя

8:20:476/11/2021Фото: pixabay
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Проверьте наличие нужных вам медицинских препаратов, работоспособность тонометра. Навестите пожилых родственников и проверьте - если ли у них все необходимое на неблагоприятный период.

солнце, звезда
Самая сильная магнитная буря июня начнется уже скоро

В целом, первый месяц лета оценивается как более или менее спокойный для метеозависимых. Таких частых и мощных магнитных бурь как в мае, в этом месяце нет.

Начало июня протекало благополучно - сильных геомагнитных возмущений не было, но все равно месяц не пройдет без сильных негативных влияний.

Вечером 15 июня ожидается начало магнитной бури класса G1, сила ударов достигнет 5 баллов и продержится на таком уровне двое суток - до вечера 17 июня.

Здоровые люди могут ощутить общее недомогание, несильные головне боли. А вот метеозависимы придется пережить более негативные последствия.

Головные боли в такие периоды могут быть очень сильными. Настолько, что возможет их переход в мигрени. Сильно повышается или резко падает артериальное давление. Даже если человек принимает поддерживающие медикаментозные препараты на постоянной основе по назначению врача - эти симптома все равно проявляются.

Также могут возникать боли в груди, одышка, головокружения и тошнота. Появляется слабость и апатия. Сопровождаться может все повышенной эмоциональностью и раздражительностью. Нарушается сон.

Рекомендуется заблаговременно, перед началом бури, изменить свой распорядок жизни. Начать спать большее количество времени. Больше гулять, дышать свежим воздухом. Убрать из меню неправильное питание, сделать приемы пищи регулярными и более легкими. Включите в рацион больше овощей и фруктов, соблюдайте питьевой режим, откажитесь при этом от кофе и крепкого чая.

Проверьте наличие нужных вам медицинских препаратов, работоспособность тонометра. Навестите пожилых родственников и проверьте - если ли у них все необходимое на неблагоприятный период, если они тоже страдают метеозависимостью.

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