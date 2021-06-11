ПАТП Бердска могут оштрафовать на 300 000 рублей из-за бесмасочников-горожан. Минтранс уже поймал водителя автобуса №1
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ПАТП Бердска могут оштрафовать на 300 000 рублей из-за бесмасочников-горожан. Минтранс уже поймал водителя автобуса №1

5:29:356/11/2021,Маргарита МартыноваФото: Курьер. Среда. Бердск
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По распоряжению губернатора водитель не должен оказывать услуги по перевозке пассажиров, которые находятся в салоне без маски. Обязанность пассажира — ездить в маске. Это не рекомендательный, а обязательный характер.

Проверка соблюдения масочного режима в транспорте проходит в Бердске

В связи с продолжающимся ростом количества заболевших коронавирусом министерство транспорта Новосибирской области 10 июня 2021 года провело рейд по проверки соблюдения масочного режима пассажирами автобусов и маршрутных такси в Бердске.
В редакцию «Курьер. Среда. Бердск» пришло сообщение от бердчанки, которая рано утром 10 июня ехала на автобусе №1 на вокзал, торопилась на электропоезд, чтобы успеть на работу в Новосибирск.

- На остановке "Универмаг" сотрудник Роспотребнадзора совместно с патрулем ГИБДД вошел в салон, стал снимать на телефон всех пассажиров и объявил, что всем необходимо покинуть салон, так как не соблюдается масочный режим. Я была в маске. Водителя автобуса пригласили в патрульную машину, наверное для составления акта. Почему я должна была покинуть салон и идти на вокзал пешком, проезд я оплатила и масочный режим соблюдаю? Почему я должна была опоздать сегодня на работу? Каким образом водитель, работая без кондуктора, должен контролировать наличие масок у пассажиров?- спрашивает жительница Бердска.

Прокомментировать ситуацию «Курьер. Среда. Бердск» попросил директора ПАТП Бердска Елену Бороздину.
- Да, вчера министерство транспорта проводило проверку соблюдения масочного режима в пассажирском транспорте Бердска. На остановке «Универмаг» проверяли все автобусы, по результатам наше предприятие будет привлечено к ответственности. Работники министерства высаживали пассажиров. Был составлен административный материал за то, что в салоне находились пассажиры без масок. По закону виновато предприятие. Если у пассажира нет маски, водитель имеет право не впускать пассажира в салон по закону. Надо попросить надеть маску или высадить пассажира. Возникает вопрос, как высаживать? Человек просто не выходит из автобуса. Водитель звонит в дежурную часть и не может дозвониться. Звонит водитель 112 , но никто на вызов не приехал. В результате человек просто вышел, задержав автобус на 30 минут, - рассказала Елена Викторовна.

Многие пассаживы в Бердске считают, что распоряжение губернатора о ношении масок носит рекомендательный характер. Но по распоряжению губернатора водитель не должен оказывать услуги по перевозке пассажиров, которые находятся в салоне без маски. Обязанность пассажира — ездить в маске. Это не рекомендательный, а обязательный характер. ПАТП Бердска по результатам проверки накажут, штрафы для юридических лиц за несоблюдение масочного режима предусмотрены от 100 до 300 тысяч.

- Обязательно надевайте маску в общественном транспорте. Нужно заботится о здоровье, не подвергать опасности себя и окружающих. Должны ли дети быть в маске? В законе нет прямых указаний на этот счет, но надо всё-таки думать о здоровье, лучше, если и дети будут в маске в автобусе и маршрутке,- обратилась к жителям Бердска директор ПАТП Елена Бороздина.

Как уже писал «Курьер. Среда. Бердск» жители города жаловались на то, что проверяющие из министерства транспорта новосибирской области высаживают из автобусов людей без масок, в том числе и тех, чьи дети находятся в салоне без маски. Напомним, в Новосибирской области, а значит и в Бердске, продлен режим повышенной готовности и масочный режим. такое постановление подписал сам губернатор Андрей Травников. Предварительная дата завершения режимов в регионе - 30 июня 2021.

Кстати, новосибирцы обязаны носить маски в транспорте и такси, на остановках и в метро, в аптеках и магазинах, на вокзалах и других общественных местах. Нарушителям грозит штраф от тысячи рублей. Это регламентирует статья 5.3 КоАП РФ «Невыполнение правил поведения при угрозе возникновения ЧС». А вот дети до 16 лет могут ходить без маски, так как кодекс об административных правонарушениях действует на граждан с 16 лет, а значит привлечь ребенка к ответственности невозможно.

Хоть родители и не несут ответственность по статье 5.3 КоАП РФ за нарушение детьми масочного режима, но мам и пап можно привлечь к ответственности по статье 5.35 КоАП РФ - «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего». Штраф за это нарушение предусмотрен в размере от 100 до 500 рублей на одного из родителей.

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