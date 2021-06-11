Кто такой заложный покойник?
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Кто такой заложный покойник?

9:20:096/11/2021Фото: Wikimedia Commons
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Всех таких покойников запрещалось хоронить в земле. Считалось, что такое захоронение оскверняет саму землю. Поэтому все такие тела сбрасывали либо в специально вырытые ямы либо в овраги и в болота.

призрак
Души таких покойников не находили себе места ни в этом, ни в другом мире

С древних времен наши предки различали два вида смерти. Правильная и неправильная.

Правильной смертью называлась смерть в результате естественных причин - по старости или в результате тяжелого недуга. Считалось, что человек отжил весь положенный ему срок.

Соответственно, неправильной считали такую смерть, когда человек мог еще жить, но жизнь его оборвалась по его желанию или в результате неправильного образа жизни. К таким относили самоубийц, висельников. утопленников, тех, кто замерз, спился, сгорел в пожаре. Главным критерием неправильной смерти было то, что человек жил неправильно. То есть не оставил после себя потомства (а если и оставил, то мог оставить больше, если бы правильно жил), не вступил в брак. Сюда же относили мертворожденных детей или тех младенцев, которых не успели окрестить.

К нечистым же покойникам относили тех, кого считали ведьмами и колдунами.

Всех таких покойников запрещалось хоронить в земле. Считалось, что такое захоронение оскверняет саму землю. Поэтому все такие тела сбрасывали либо в специально вырытые ямы либо в овраги и в болота. Закладывали их камнями и ветками. Потому из называли "заложными" - от слова закладывать.

Один раз в год, за три дня до Троицы, проводился "праздник" Семик. Именно в этот  день к ямам или местам сброса таких тел приглашался священник. Он проводил общее богослужение, которое даже отпеванием не являлось, и яму или место сброса тел засыпали землей. Проводили всяческие обряды, среди которых в Семик больше всего известен обряд проводов-похорон русалок. Ими, считалось, становились девушки утопленницы.

Никогда не хоронили таких покойников на кладбищах, поскольку это могло навлечь беды на все население, живущее рядом. Души таких умерших не могли найти себе места ни в этом мире, нив  загробном. Считалось, что именно они становятся нечистью: русалками, лешими, водяными и другими служителями тьмы.

Считалось, что души заложных покойников сохраняют стойкую связь с местом своего "захоронения" и местом смерти. Чтобы они не скитались туда-сюда, часто тела их проносили через перекресток, так они не должны были найти обратный путь.

Позже такие тела стали хоронить в земле. но все равно не на кладбищах. Крестьяне долго с этим не смирялись и довольно часто были судебные разбирательства, поводом для которых становилось то, что такого заложного покойника после официального захоронения выкапывали и снова бросали в овраг, потому что после похорон обязательно случалось какое-то несчастье - либо мороз летом, либо засуха...

До нынешних дней докатился только запрет на молитвы за таких людей. Их нельзя отпевать, молиться за них в церкви, молиться каноническими молитвами об упокоении и поминать.

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