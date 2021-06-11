Режим повышенной готовности из-за обрушения дороги и тротуара на ул. Большевистской ввел мэр Новосибирска

Работы по восстановлению тротуара и проезжей части на улице Большевистской, где 10 июня в вечернее время произошло обрушение, будут проводиться застройщиком бизнес-центра «Снежная миля». Мэр Новосибирска Анатолий Локоть подписал постановление о введении режима повышенной готовности.
«В целях принятия неотложных мер, связанных с ликвидацией последствий провала на проезжей части улицы Большевистской и прилегающему к ней тротуару, комиссия приняла решение ввести режим «Повышенной готовности», – сообщили в мэрии Новосибирска.
На улице Большевистской вечером 10 июня прохожие были напуганы внезапным обрушением части тротуара и строительного забора в районе скандально известной стройки «Снежной мили». В котлован провалились асфальт и профлист от ограждения. На месте сразу появилось перекрытие участка проезжей части, а тротуар был уменьшен.
Анатолий Локоть дал распоряжение контролировать ход восстановительных работ, производимый застройщиком ООО «Эталон», на месте обрушения.
«По решению комиссии, застройщику – ООО «Эталон» необходимо организовать ремонт и восстановление шпунтового ограждения строительного котлована, прилегающей инфраструктуры тротуара и дорожного полотна», – отметили в мэрии.
Сотрудникам администрации Октябрьского района дано указание ежедневно проводить мониторинг хода восстановительных работ. Госстройнадзор выявил нарушения при строительстве комплекса «Снежная миля».