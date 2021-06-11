Режим повышенной готовности из-за обрушения дороги и тротуара на ул. Большевистской ввел мэр Новосибирска
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Режим повышенной готовности из-за обрушения дороги и тротуара на ул. Большевистской ввел мэр Новосибирска

6:55:126/11/2021Фото: Алина Гурицкая/Сибкрай.ru
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Госстройнадзор выявил нарушения при строительстве комплекса «Снежная миля» в центре столицы Сибири.

В Новосибирске под землю ушли участок тротуара, проезжей части и забор

Работы по восстановлению тротуара и проезжей части на улице Большевистской, где 10 июня в вечернее время произошло обрушение, будут проводиться застройщиком бизнес-центра «Снежная миля». Мэр Новосибирска Анатолий Локоть подписал постановление о введении режима повышенной готовности.

«В целях принятия неотложных мер, связанных с ликвидацией последствий провала на проезжей части улицы Большевистской и прилегающему к ней тротуару, комиссия приняла решение ввести режим «Повышенной готовности», – сообщили в мэрии Новосибирска.

На улице Большевистской вечером 10 июня прохожие были напуганы внезапным обрушением части тротуара и строительного забора в районе скандально известной стройки «Снежной мили». В котлован провалились асфальт и профлист от ограждения. На месте сразу появилось перекрытие участка проезжей части, а тротуар был уменьшен.

Анатолий Локоть дал распоряжение контролировать ход восстановительных работ, производимый застройщиком ООО «Эталон», на месте обрушения.

«По решению комиссии, застройщику – ООО «Эталон» необходимо организовать ремонт и восстановление шпунтового ограждения строительного котлована, прилегающей инфраструктуры тротуара и дорожного полотна», – отметили в мэрии.

Сотрудникам администрации Октябрьского района дано указание ежедневно проводить мониторинг хода восстановительных работ. Госстройнадзор выявил нарушения при строительстве комплекса «Снежная миля».

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