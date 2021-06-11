Подозреваемый в мошенничестве депутат новосибирского заксобрания от "Единой России" сдал мандат

Член законодательного собрания Новосибирской области Александр Морозов сложил депутатские полномочия. Он написал заявление и сдал депутатский мандат в четверг.
«Сложил депутатские полномочия. Написал заявление об отказе от мандата», — цитирует "Тайга.инфо" своего источника.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", против руководителя комитета по строительству регионального парламента Александра Морозова возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). По версии следствия, в 2019—2020 годах он помог «подконтрольному ему "Коченевскому мясокомбинату"» получить грант на 41 млн рублей от областного министерства сельского хозяйства. Деньги предназначались на строительство цеха и закупку оборудования для мясокомбината. Силовики оценивают ущерб в 15 млн рублей.
Александр Морозов — председатель совета директоров «Коченевской птицефабрики». Ее выручка в 2020 году составила 1,1 млрд рублей, а чистый убыток — около 500 млн. В 2021-м птицефабрика столкнулась с проблемами, остановив работу из-за роста цен на корм, технику и лекарства.
Морозов с 1997 года избирается в новосибирское заксобрание, сейчас представляет «Единую Россию». Некоторое время он возглавлял региональное отделение партии.
В январе 2021 года в отношении депутата регионального парламента Валентина Сичкарева возбуждено дело по той же статье. Ему инкриминируют хищением субсидии из областного бюджета для фермерскому хозяйству. В созыве заксобрания 2015−2020 годов бюджетный комитет возглавлял именно Морозов, а Сичкарев был его заместителем.