Подозреваемый в мошенничестве депутат новосибирского заксобрания от "Единой России" сдал мандат
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Подозреваемый в мошенничестве депутат новосибирского заксобрания от "Единой России" сдал мандат

6:19:116/11/2021
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По версии следствия, в 2019—2020 годах он помог «подконтрольному ему "Коченевскому мясокомбинату"» получить грант на 41 млн рублей от областного министерства сельского хозяйства. Ущерб оценивают в 15 млн.

Александр Морозов, глава строительного комитета новосибирского заксобрания сдал мандат

Член законодательного собрания Новосибирской области Александр Морозов сложил депутатские полномочия. Он написал заявление и сдал депутатский мандат в четверг.

«Сложил депутатские полномочия. Написал заявление об отказе от мандата», — цитирует "Тайга.инфо" своего источника.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", против руководителя комитета по строительству регионального парламента Александра Морозова возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). По версии следствия, в 2019—2020 годах он помог «подконтрольному ему "Коченевскому мясокомбинату"» получить грант на 41 млн рублей от областного министерства сельского хозяйства. Деньги предназначались на строительство цеха и закупку оборудования для  мясокомбината. Силовики оценивают ущерб в 15 млн рублей.

Александр Морозов — председатель совета директоров «Коченевской птицефабрики». Ее выручка в 2020 году составила 1,1 млрд рублей, а чистый убыток — около 500 млн. В 2021-м птицефабрика столкнулась с проблемами, остановив работу из-за роста цен на корм, технику и лекарства.

Морозов с 1997 года избирается в новосибирское заксобрание, сейчас представляет «Единую Россию». Некоторое время он возглавлял региональное отделение партии.

В январе 2021 года  в отношении депутата регионального парламента Валентина Сичкарева возбуждено дело по той же статье. Ему инкриминируют хищением субсидии из областного бюджета для фермерскому хозяйству. В созыве заксобрания 2015−2020 годов бюджетный комитет возглавлял именно Морозов, а Сичкарев был его заместителем.

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