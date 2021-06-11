День отца-2021: как поздравить любимого человека 20 июня?
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День отца-2021: как поздравить любимого человека 20 июня?

10:20:026/11/2021Фото: pxhere
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Каждому отцу приятно получать внимание своих детей. Конечно, первым, что приходит в голову- это семейный праздничный ужин.

папа, дочки, отец
История праздника начинается с 1909 года

Ежегодно, в каждое третье воскресенье июня, в ряде стан отмечается семейный праздник. посвященный нашим сильным и самым первым защитникам - папам.

День отца появился в 1909 году благодаря жительнице Америки Соноре Луизе Смарт Додд, которая во время церковной службы, посвященной Дню матери, задалась вопросом - почему, собственно, чествую только матерей? А отцы как же?

Саму ее и остальных ее братьев и сестер воспитал отец, герой гражданской войны, после того, умерла его жена и их мать. Женщина создала петицию, где подробно описала те причины, по которым отцы заслуживают не меньшего почитания, чем матери. Очень многие поддержали ее прошение и праздник был официально закреплен.

До 1966 года праздник медленно, но верно распространялся по Соединенным Штатам Америки, пока в указанный год президент США Линдон Джонсон не объявил его национальным праздником.

Далее праздник стал распространяться по странам. В Россию он пришёл сравнительно недавно, но официально праздником до сих пор не является.

В этот день в России устраиваются разные культурные программы, проводятся концерты, тематические вечеринки. В городах чествуют многодетных отцов. В Финляндии принято посещать могилы отцов, в Австралии положено день проводить на природе. В Италии отцам дарят подарки.

Как поздравить?

Каждому отцу приятно получать внимание своих детей. Конечно, первым, что приходит в голову- это семейный праздничный ужин. Собравшись всей семьей можно провести замечательный вечер, сказать папе все приятные слова благодарности и любви.

Относительно подарков - тут каждый решает сам, что уместно или нет. Смотрят по финансовым возможностям и полету фантазии. Но мы думаем, что папе будет просто приятно, что его обняли и сказали как сильно его любят. Внимание - это главное.

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