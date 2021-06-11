Подробности трагедии: Любовница и раздел имущества. Киллер показал на видео убийство экс-супруга заказчицы под Новосибирском
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Подробности трагедии: Любовница и раздел имущества. Киллер показал на видео убийство экс-супруга заказчицы под Новосибирском

8:02:056/11/2021Фото: СУ СКР по НСО
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У супругов Жиронкиных был совместный бизнес - торговали атодеталями. На теле покойного было два огнестрельных ранения — в области подбородка и лба.

Убийство произошло в январе 2020 года в поселке Кудряшовском

Зампрокурора Новосибирской области Игорь Мищенко 11 июня 2021 года утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 62-летней женщины и двух мужчин. Их обвиняют по ч. 1 ст.222 УК РФ – незаконное приобретение, хранение, перевозка и ношение огнестрельного оружия, боеприпасов; п. «з» ч.2 ст.105 УК РФ – убийство по найму; ч. 4, 5 ст.33, п.«з» ч.2 ст.105 УК РФ – подстрекательство и пособничество в убийстве по найму; ч.3 ст.33, п. «з» ч.2 ст.105 УК РФ – организация убийства по найму. Об этом 11 июня сообщили в облпрокуратуре.

Следствие полагает, 62-летняя женщина из личных неприязненных отношений решила убить своего бывшего мужа, с которым она проживала в одном доме. Понимая, что сама осуществить задуманное не сможет,  решила организовать убийство. И обратилась к своему знакомому для оказания содействия в убийстве за деньги и предоставила ему информацию о жертве и его фото.

Киллер согласился и нанял для исполнения заказа 48-летнего жителя Новосибирской области. Тот согласился и разработал план убийства.

В начале января 2020 года под надуманным предлогом он зашел в дом 65-летнего экс-супруга заказчицы и двумя выстрелами из огнестрельного оружия убил его. Трагедия произошла в поселке Кудряшовском.

Уголовное дело будет направлено для рассмотрения по существу в Новосибирский областной суд. Санкция статьи за организацию убийства по найму предусматривает наказание в виде пожизненного лишения свободы.

Причинами "заказа", по версии следствия, стали раздел имущества и его любовница. У супругов Жиронкиных был совместный бизнес - торговали атодеталями.

На теле покойного было два огнестрельных ранения — в области подбородка и лба. Об обнаружении трупа заявила в полицию Светлана Жиронкина. Она и стала первой подозреваемой.

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