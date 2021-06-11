Директора ФБК* Ивана Жданова полиция объявила в розыск
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Директора ФБК* Ивана Жданова полиция объявила в розыск

8:51:016/11/2021Фото: Flickr
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В России уже нет, так как ранее он покинул страну и уехал в Литву, опасаясь преследования по возбужденным уголовным делам по статьям за мошенничество и создание организации, сопряженной с насилием.

Ивана Жданова разыскивает полиция

Директора Фонда борьбы с коррупцией (ФБК*) Ивана Жданова объявили в России в розыск. Данные об этом поступили в базу МВД, в которой указано, что Жданова будут "разыскивать по статье УК".

Одного из создателей ФБК* в России уже нет, так как ранее он покинул страну и уехал в Литву, опасаясь преследования по возбужденным уголовным делам по статьям за мошенничество и создание организации, сопряженной с насилием.

В Ростове-на-Дону был арестован отец политика — Юрий Жданов, ему инкриминируют статью за превышение полномочий. Иван связал уголовное преследование отца со своей деятельностью.

Ранее Мосгорсуд удовлетворил иск прокуратуры Москвы о признании ФБК*, ФЗПГ**(Фонд защиты прав граждан) и Штабов Навального экстремистскими организациями и запретил их деятельность на территории России.

* - признан в РФ экстремистской организацией и иноагентом
** - признан в РФ иноагентом

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