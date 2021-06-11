Директора ФБК* Ивана Жданова полиция объявила в розыск

Директора Фонда борьбы с коррупцией (ФБК*) Ивана Жданова объявили в России в розыск. Данные об этом поступили в базу МВД, в которой указано, что Жданова будут "разыскивать по статье УК".
Одного из создателей ФБК* в России уже нет, так как ранее он покинул страну и уехал в Литву, опасаясь преследования по возбужденным уголовным делам по статьям за мошенничество и создание организации, сопряженной с насилием.
В Ростове-на-Дону был арестован отец политика — Юрий Жданов, ему инкриминируют статью за превышение полномочий. Иван связал уголовное преследование отца со своей деятельностью.
Ранее Мосгорсуд удовлетворил иск прокуратуры Москвы о признании ФБК*, ФЗПГ**(Фонд защиты прав граждан) и Штабов Навального экстремистскими организациями и запретил их деятельность на территории России.
* - признан в РФ экстремистской организацией и иноагентом
** - признан в РФ иноагентом