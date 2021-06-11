Как на презерватив поймал гигантскую щуку в Бердске, рассказал житель Новосибирска. Смотрите видео

25-летнему новосибирцу крупно повезло — его добычей стала 18-килограммовая щука, выловленная, по его словам, в Бердске.
Необычная наживка стала удачным способом добыть огромную рыбину - приманкой стал презерватив. Об улове житель Новосибирска рассказал в одном из рыболовных пабликов.
«Взял презерватив, отрезал круглую резинку, потом разделил её на полоски, надел на спиннинг и вуаля! Поймал щуку 18 килограммов! На вид была старой и пузатой. Не стал мучить, отпустил в Обь», - поделился счастливый рыбак.
Счастливчик рассказал, что, когда собирался на рыбалку, решил отправиться в Бердск.
Впрочем, в паблике "Рыбалка в Бердске" о подобном удачном улове ничего не сообщается. Да и Оби в Бердске нет - Обское море, Бердь, Бердский залив и речка Раздельная. 11 июня бердские рыбаки рассказали о небогатом улове. Наверное, не всем рыбацким рассказам можно верить.
Но есть доказательства того, что необычный способ ловли рыбы может приносить добычу. Житель Новосибирска поймал немало окуней и подлещиков на презерватив.
В Сети появилось видео о том, как Андрей рассказывает о необычном способе ловли рыбы.
— Рыбачил в Сузуне — на презерватив. Поймал целое корыто окуней, подлещиков, — рассказывает Андрей. — Берешь презерватив, обрезаешь ему головку, кольца нарезаешь и получаются ленточки.
Полоску необходимо прикрепить к крючку и закинуть в воду. Как это делается он показал на видео.