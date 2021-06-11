Пенсионер покончил с собой прямо у входа в поликлинику
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Пенсионер покончил с собой прямо у входа в поликлинику

9:19:006/11/2021Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Тело пожилого человека нашли ранним утром. Следствие устанавливает все обстоятельства трагедии, выясняет, что заставило волгоградца наложить на себя руки.

72-летний пенсионер свёл счёты с жизнью прямо у входа в поликлинику

В Волгоградской области у поликлиники нашли бездыханного пенсионера, сообщают местные СМИ. Трагедия произошла 11 июня.

Тело 72-летнего мужчины было обнаружено в пятницу около 6.00 возле одной из городских поликлиник.

По предварительной версии, пожилой мужчина покончил с собой. Впрочем, истинную причину смерти назовут судмедэксперты после вскрытия.

Следствие устанавливает все обстоятельства трагедии, выясняет, что заставило пожилого волгоградца наложить на себя руки и связано ли это с медицинским учреждением, у которого нашли тело.

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