Пенсионер покончил с собой прямо у входа в поликлинику

В Волгоградской области у поликлиники нашли бездыханного пенсионера, сообщают местные СМИ. Трагедия произошла 11 июня.
Тело 72-летнего мужчины было обнаружено в пятницу около 6.00 возле одной из городских поликлиник.
По предварительной версии, пожилой мужчина покончил с собой. Впрочем, истинную причину смерти назовут судмедэксперты после вскрытия.
Следствие устанавливает все обстоятельства трагедии, выясняет, что заставило пожилого волгоградца наложить на себя руки и связано ли это с медицинским учреждением, у которого нашли тело.