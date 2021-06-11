Поздравления на 12 июня - День России: С любовью к Родине

Наша родина огромна
И хотим признаться мы,
В день России отмечаем
Единение всей страны.
Этот праздник совсем юный,
И недавно был введён.
Чтоб в стране мы жили дружно
День России учреждён.
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День России — праздник лучший,
День великий и большой.
Пусть растет и процветает,
Будет пусть всегда с душой.
Россияне, поздравляю!
Дети вы большой страны!
Будьте счастливы, богаты
И Отчизне вы верны!
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Гуляет русский весь народ:
У них сегодня праздник.
За День России дружно пьет
И дворник, и алмазник.
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День летний торжеством ознаменован:
России день вся празднует страна.
И нет другой такой страны веселой,
Где все дела творятся на ура!
Со светлым днем тебя, наша Отчизна,
Будь каждый житель счастлив и здоров.
России процветания, открытий
И будь страна окутана в любовь!
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День России — славный праздник!
Может, главный он в стране.
В этот день желаю счастья
Землякам, родным, себе.
Суверенную державу
Будем славить в этот день.
Поздравляю всех, когда-то
Здесь бывавших, и друзей.
Чтобы гордость за Отчизну
Не кончалась никогда,
Чтоб свободной и любимой
Оставалась мать-страна!
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Поздравляем с Днем России — великой, могучей,
С праздником чудесным, что один из лучших,
Родину поздравить есть у нас стремление,
Пожелать к успеху быстрого продвижения,
Счастливо живут пусть граждане России,
В любви и достатке, радостно, красиво,
Культуру, историю пускай уважают,
Пускай экономика впредь лишь процветает,
Пусть Россия крепнет, вовек не сдается,
Богатство, веселье к ней пускай ворвется,
Лучше жить желаем, и не знать чтоб грусти,
Пускай все проблемы навсегда отпустят!
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Родина огромная у нас,
Много в ней разнообразных лиц,
Россиянами зовемся мы сейчас,
Миллионы таких разных единиц.
Не похожи мы, но Родина одна,
И дороже ее нету ничего,
Пусть могущество свое хранит она,
Пусть всегда хватает в ней всего.
И пусть в дружбе, радости, любви
Будем мы счастливей и счастливей,
Будем своей Родиной горды,
Поздравляю всех я с Днем России.
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С Днем России! Пускай процветает,
Развивается, крепнет, растет,
Пусть ее каждый ценит и знает,
И страну только лучшее ждет!
С Днем России! Всего будет вдоволь
Пусть у граждан, а то есть у нас,
Крепнет дух и крепчает здоровье,
И доходы растут каждый час!
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С Днем России тебя поздравляю!
И скажу я тепла не тая —
Свою Родину я обожаю
И всем сердцем люблю ее я.
Я не знаю сильнее державы,
Бесконечней не знаю простор.
Вся полна она воинской славы,
Дать сумеет достойный отпор.
Пусть Россия всегда процветает
И народ наш пусть лучше живет,
Всех славян она объединяет,
Она сильный, надежный оплот.
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Какая она, наша Россия?
С ней — никто не сравнится!
Мы — вместе. В единстве — сила.
Сильного, — враг пусть боится.
Мы многое знаем и много умеем,
И цель наша — благо для всех.
И если мы вместе — мы всё одолеем.
Вместе нас ждёт — успех!
Чтоб в завтрашнем дне мы уверены были,
В согласии жить нам пора.
Это — праздник свободы и мира,
Во имя любви и добра!
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