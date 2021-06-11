Когда сажать томаты по лунному календарю в июне 2021 года
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Когда сажать томаты по лунному календарю в июне 2021 года

11:20:026/11/2021Фото: pxhere
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Тепличные помидоры дают урожая больше, но грунтовые - самые ароматные и вкусные.

томаты
Помидоры высаживаются на растущей луне

Июнь хорошо подходит для высадки такой культуры, как помидоры. В это время рассаду можно сажать не только в теплицы, но и в открытый грунт.

Тепличные помидоры дают урожая больше, но грунтовые - самые ароматные и вкусные.

Рассада высаживается довольно глубоко - саженец нужно опустить в лунку до самых первых нижних листьев. Это требуется для правильного развития корневой системы. Если ваша рассада сильно вытянулась. то можно садит ее под углом - полулежа, все равно нужно заглублять до нижних листьев.

Для высаживания рассады томатов выбирайте пасмурный день или вечернее время суток. После высадки не забудьте обработать рассаду от фитофторы и укрыть от прямых солнечных лучей. Укрывать нужно буквально пару дней, чтобы рассада укоренилась, а уж потом приучайте ее к прямым солнечным лучам.

Лучше всего выбирать благоприятные дни для высаживания по лунному календарю.

Благоприятные дни


  • 16 июня (7 -й лунный день)
  • 17 июня (8 -й лунный день)
  • 21 июня (12 -й лунный день)

Хорошие дни


  • 13 июня (4 -й лунный день)
  • 14 июня (5 -й лунный день)
  • 15 июня (6 -й лунный день)
  • 24 июня (15 -й лунный день)
  • 30 июня (21 -й лунный день)

Нейтральные дни


  • 20 июня (11 -й лунный день)
  • 22 июня (13 -й лунный день)
  • 26 июня (17 -й лунный день)
  • 29 июня (20 -й лунный день)

Плохие дни


  • 12 июня (3 -й лунный день)
  • 18 июня (9 -й лунный день)
  • 25 июня (16 -й лунный день)
  • 27 июня (18 -й лунный день)

Самые плохие дни


  • 19 июня (10 -й лунный день)
  • 23 июня (14 -й лунный день)
  • 28 июня (19 -й лунный день)

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