Когда сажать томаты по лунному календарю в июне 2021 года

Июнь хорошо подходит для высадки такой культуры, как помидоры. В это время рассаду можно сажать не только в теплицы, но и в открытый грунт.
Тепличные помидоры дают урожая больше, но грунтовые - самые ароматные и вкусные.
Рассада высаживается довольно глубоко - саженец нужно опустить в лунку до самых первых нижних листьев. Это требуется для правильного развития корневой системы. Если ваша рассада сильно вытянулась. то можно садит ее под углом - полулежа, все равно нужно заглублять до нижних листьев.
Для высаживания рассады томатов выбирайте пасмурный день или вечернее время суток. После высадки не забудьте обработать рассаду от фитофторы и укрыть от прямых солнечных лучей. Укрывать нужно буквально пару дней, чтобы рассада укоренилась, а уж потом приучайте ее к прямым солнечным лучам.
Лучше всего выбирать благоприятные дни для высаживания по лунному календарю.
Благоприятные дни
- 16 июня (7 -й лунный день)
- 17 июня (8 -й лунный день)
- 21 июня (12 -й лунный день)
Хорошие дни
- 13 июня (4 -й лунный день)
- 14 июня (5 -й лунный день)
- 15 июня (6 -й лунный день)
- 24 июня (15 -й лунный день)
- 30 июня (21 -й лунный день)
Нейтральные дни
- 20 июня (11 -й лунный день)
- 22 июня (13 -й лунный день)
- 26 июня (17 -й лунный день)
- 29 июня (20 -й лунный день)
Плохие дни
- 12 июня (3 -й лунный день)
- 18 июня (9 -й лунный день)
- 25 июня (16 -й лунный день)
- 27 июня (18 -й лунный день)
Самые плохие дни
- 19 июня (10 -й лунный день)
- 23 июня (14 -й лунный день)
- 28 июня (19 -й лунный день)